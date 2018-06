Le pittoresque marché El-Rahba de Batna : Cœur battant de la ville

Par son habituelle effervescence et la diversité des produits proposés, le pittoresque marché El-Rahba de Batna se transforme, le temps du mois béni de Ramadhan, en cœur battant de la capitale des Aurès. Il faut dire qu’en raison du grand nombre de personnes qui fréquentent cet endroit en cette période de l’année, celui qui s’y rend doit bien souvent jouer au coude-à-coude pour pouvoir se déplacer entre les allées du marché et faire le tour de ses petits magasins à la devanture hautement soignée, ornée par les meilleures variétés de dattes, de fruits à coque et autres plantes aromatiques mais également par des produits de l’artisanat tels que des ustensiles de cuisine en terre cuite ou en bois.

Ce marché mythique qui doit sa popularité à la qualité et à la diversité de ses épices demeure en pareille occasion le lieu de prédilection des clients les plus exigeants et des fins gourmets de toute la région de Batna qui y trouvent tout ce dont ils ont besoin pour préparer les plats spécial ramadan, dira Amar Sersar, l’un des plus anciens commerçants de ce lieu. Pour lui, une virée dans ce marché est «un besoin vital» pour tous les nostalgiques de la vieille ville de Batna.

«Pour ces gens-là, c’est le symbole d’une époque et d’un art de vivre malheureusement révolus», a-t-il lâché dans un soupir. Malgré le pullulement de nouveaux points de commerce, plus modernes dans d’autres quartiers, El-Rahba, comme l’explique si bien le jeune vendeur Redha Mahdjoub, a su préserver toute sa notoriété auprès des mères de familles qui ne badinent aucunement quand il s’agit de faire des emplettes durant le mois du ramadhan, où il est question de s’approvisionner en condiments, en Frik (blé vert tendre concassé), aliment incontournable pour la préparation de la soupe du F'tour.



Premier marché fréquenté par les femmes



Le marché d’El Rahba peut se targuer d’être le premier marché de la ville à avoir été fréquenté par la femme batnéenne, dans cette ville où les marchés furent pendant très longtemps uniquement réservés aux hommes. Aujourd’hui âgée de 85 ans, El hadja Hadouda, née Hecinet, se souvient qu’au départ, les riches riverains du centre de ville de Batna amenaient leurs épouses pour qu’elles choisissent les meilleurs produits en prévision des repas de fêtes, puis avec le temps cet endroit est progressivement devenu un marché destiné exclusivement pour les femmes, affirmant qu’il est à présent surprenant de voir que l’unique présence masculine dans ce marché se limite à celle des vendeurs.

«Ici on ne rentre jamais les mains vides à la maison, on trouve de tout et on peut même recevoir des conseils de cuisine», reprend Mme Bahi qui arpente le marché en compagnie de sa belle-fille.

La majorité des vendeurs de ce marché détiennent des secrets bien gardés de leur profession et des produits qu’ils proposent, poursuit-elle, avant de souligner qu’il n’est pas rare de voir une simple transaction ou une demande de conseil faites, en présence d’autres clientes, donner lieu à un forum culinaire aussi spontané qu’incontrôlable.



El-Rahba, un marché chargé d’histoire



Ca serait faire offense aux habitants de Batna que de qualifier El Rahba de simple marché. Cet édifice qui fut construit au XIXe siècle parmi le premier noyau de la ville est le témoin de l’histoire de toute la région. Situé au centre-ville de Batna, à seulement quelques mètres du théâtre régional, ce marché compte aujourd’hui 46 locaux commerciaux desservis par des couloirs étroits compliquant tout déplacement à l’intérieur de la construction.

Cependant, une fois en son sein, le passant se retrouve vite hypnotisé par le décor et les senteurs des produits proposés ce explique pourquoi il n'en rentre jamais bredouille. Bien qu’il fut fermé en 2011 en raison de travaux de réhabilitation et de réaménagement pendant plus de deux ans, ce marché n’a jamais perdu sa clientèle car, comme l’a si bien dit el Hadja El Zahoua, «El Rahba ce n’est pas seulement un simple lieu de commerce, c’est le c£ur battant de Batna».