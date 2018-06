Dans la LUCARNE : La sentence des tribunes

lLe football est un sport qui se joue avec les pieds, mais aussi avec tout le corps, et plus particulièrement la tête. C'est-à-dire que dans cette discipline, le talent, la technique, mais aussi la stratégie sont nécessaires pour avoir raison de son adversaire. Car dans ce sport, rien n’est facile. C’est même une certitude !

Toujours est-il, il est très populaire par excellence, et là personne ne peut le remettre en cause. Chez nous et depuis le limogeage de Lucas Alcaraz au mois d’octobre de l’année 2017 et son remplacement par Rabah Madjer, on n’arrive pas à retrouver nos repères. En dépit de l’opposition de nombreux spécialistes, des techniciens, des journalistes, mais aussi des supporters, on l’avait consacré à la tête des verts en vue, peut-être, de provoquer un électrochoc. Malheureusement, il n’avait pas eu lieu, puisque on s’est fait éliminer du mondial comme des débutants. On a mis tout cela sur la précédente équipe dirigeante qui était à la tête de la FAF. On ne veut pas assumer ses erreurs ou ses fautes. Le problème qui se pose demeure le fait que les observateurs ne constatent pas une évolution réelle du rendement de notre équipe nationale. Aidé par certains, le staff technique de l’EN n’a rien fait ou peu pour ramener la sérénité recherchée par tous et notamment par la FAF de Zetchi. Ce dernier se retrouve, malgré lui, sous les feux de la rampe par le fait que l’équipe nationale était sur une série dangereuse de contre-performances qui n’ont convaincu personne, hormis le sélectionneur national, Rabah Madjer. Il appuie ses arguments pour gagner du temps, sur le fait qu’il avait gagné avec la manière et le résultat contre le Rwanda (en Tunisie), la République centrafricaine, la Tanzanie sont là pour répondre à ses détracteurs. Pourtant, tout le monde sait que ces équipes ne pèsent pas lourd dans le gotha africain. On peut pardonner à celui qui reconnaît ses fautes, mais pas à celui qui perdure dans ses errements. Ceci dit, les dernières défaites de notre sélection nationale et notamment celle concédée au stade du 5-Juillet devant la modeste équipe du Cap Vert sur le score de 3 à 2 a été la goûte qui a fait déborder le vase. Il est évident qu’on venait «de boire le calice jusqu’à lie». Une équipe amorphe, sans âme avec des joueurs qui donnent l’impression de s’acquitter d’une simple corvée avant de rentrer à la maison. Là, le sélectionneur national n’a pas réussi à faire sortir le meilleur de ses joueurs avec un travail bien élaboré et un schéma technico-tactique clair et maîtrisé par tous. Aujourd’hui, on peut dire que le public du stade du 5-Juillet n’avait pas manqué de montrer son désamour à l’égard du sélectionneur national et la façon de jouer de son équipe. Ce n’est pas la défaite en soi qui fait mal, mais c’est surtout la prestation des verts qui atteste et d’une façon quasi-irréfutable l’incroyable recul de notre équipe nationale. Le public connaît bien le football, en tout cas mieux que ceux qui le prétendent et qui nous «soûlent» à longueur de journée sur certains « plateaux-TV ». Tout le monde désormais veut qu’il y ait un changement radical à la tête de l’EN. De plus, même le président de la FAF s’est rangé du côté des supporters. Il a compris que la situation des Fennecs est intenable et qu’il faudra un traitement de choc express et bien pensé pour ne pas rester dans une telle spirale qui ne fait que très mal à notre football.

Il est temps pour que notre équipe nationale retrouve son visage d’antan, notamment celui montré en huitièmes de finale de la coupe du monde au Brésil face à l’Allemagne. L’EN n’est pas un laboratoire pour «cobayes».

Hamid Gharbi