Après notre défaite : Loin du compte

Au stade de la Luz (Lisbonne), notre équipe nationale, version Madjer, a encaissé une autre défaite. C’est la quatrième de suite depuis le 27 mars dernier qui coïncidait avec les dates FIFA. Il y eut d’abord la courte défaite concédée devant l’Iran à Graz (Autriche) (2 à 1), puis, le 09 avril, avec l’EN des locaux, à Cadix (Espagne), on concède un autre revers devant l’Arabie Saoudite sur le score de 2 à 0.

Cette défaite en elle-même avait fait beaucoup «jaser» les spécialistes et surtout les fans et techniciens algériens. Toutefois, ayant ravalé leur déception, les inconditionnels de l’EN et autres avaient pensé qu’avec le match amical contre le Cap-Vert, au stade du 5-Juillet et avec le renfort des «pros», on allait certainement se ressaisir. Eh bien, c’est la « bérézina », puisque on se fait remonter au score alors qu’on menait, à la mi-temps, 2 à 1, avant de se faire battre sur le fil par 3 à 2. On a touché, le moins que l’on puisse dire, le fond. Ce qui avait été mal apprécié par tous. Mêmes les hauts responsables du sport algérien n’ont pas été d’accord avec une telle prestation de l’EN devant une équipe cap verdienne tout juste moyenne et qui a toujours aspiré à jouer contre nous.

En se mesurant au champion d’Europe en titre, le Portugal, et de surcroît chez lui, on ne pouvait donner cher des chances de nos capés, eu égard à leurs rendements lors des derniers matches amicaux joués. C'est-à-dire qu’ils ne rassuraient plus personne. Il n’y avait pas de jeu ni complémentarité entre les trois compartiments de jeu. Le bon positionnement de nos joueurs laissait à désirer. Il faut dire qu’on avait affronté le Portugal qui n’avait pas jusque-là rassuré ses fans. Il y eut des contre-performances et notamment le fameux 3 à 0 contre la Hollande.

Les tunisiens, qui font partie des « cinq » africains qui vont représenter le continent au Mondial-Russie2018, ont failli revenir au bercail avec la victoire. Ce qui aurait été pour eux amplement mérité, eu égard à ce qu’ils ont produit comme jeu, engagement et surtout comme stratégie de jeu. Le nul (2à2) est bon à prendre, surtout chez l’adversaire. Ils ont vraiment acculé cette équipe portugaise, même si elle n’avait pas aligné Cristiano et quelques joueurs pour des raisons diverses. Les nôtres ont tout fait pour minimiser les dégâts en se recroquevillant dans leur zone. Ce qui explique la possession de balle très favorable aux portugais. Certains joueurs alignés par Madjer n’avaient pas leur place. D’autres ont évolué dans des postes qui ne sont pas les leurs. A chaque sortie, il y a de nouvelles têtes qui sont titularisées. Il y a même des joueurs qui sont convoqués sans jouer la moindre minute. Ce qui reste inexplicable. Les portugais, sans forcer, ont gagné. C’est ce qui les intéressait à une semaine de leur match officiel au mondial russe contre leur voisin l’Espagne. C’était normal qu’ils se ménagent pour ne pas avoir de joueurs blessés. C’est ce qui comptait pour eux. Les nôtres, après la fin de ce cycle, n’auront plus de dates FIFA jusqu’au début des matches officiels comptant pour les éliminatoires de la CAN2019 au Cameroun et ce match contre la Gambie, à Banjul, pour le compte de la 2e journée. C'est-à-dire qu’on n’a pas encore réussi à dégager la composante définitive avec laquelle on jouera les éliminatoires de la CAN. Car, faut-il le répéter, on n’est pas encore qualifié, puisqu’on ne compte qu’une seule victoire contre le Togo, au stade Mustapha-Tchaker, sur le score de 1 à 0 avec Alcaraz. Donc, il faudra se pencher sérieusement sur cette équipe nationale afin de lui donner le « look » qui a toujours été le sien par le passé. Il faudra apporter les changements qui s’imposent et repartir sur de nouvelles bases. On ne peut pas continuer ainsi. Ce serait dans un tel cas « suicidaire » pour une équipe qui était l’exemple à suivre il y a peu.

H. G.