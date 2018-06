Match amical international portugal 3 - algérie 0 : La Série noire

La série noire se poursuit pour les Verts. Les protégés du coach Madjer ont enregistré leur quatrième défaite consécutive en match amical, jeudi soir, au stade de la Luz, à Lisbone.

Les camarades de Brahimi, visiblement out, se sont logiquement inclinés par le score sans appel de 3 à 0 face à la Selecao Portugaise, à l'issue d'une rencontre à sens unique. Cette partie, face aux champions d'Europe en titre, a mis à nu les défaillances et autres faiblesses de la sélection nationale, incapable d'aligner trois passes consécutives ni d'aller vers l'avant. Une fois de plus, l'équipe nationale, qui a évolué sans stratégie de jeu claire, s'est distinguée par ses lacunes défensives, le déséquilibre flagrant entre les lignes, l'absence de cohésion et le manque de détermination. En dépit du score, le contenu était vide, faute d'un rendement individuel et collectif de niveau. De son côté, la sélection portugaise a rendu une copie très correcte, face à un adversaire très faible, à une semaine de son premier match de coupe du monde contre l'Espagne. D'emblée, les poulains de Fernando Santos ont imposé leur jeu et le rythme de la partie. Après une grosse pression, le Portugal parvient à trouver la faille. 17', devant une défense spectatrice, Guedes parvient à tromper la vigilance du portier algérien en reprenant la remise de la tête de Guerrero au point de pénalty. Dans la foulée, Ronaldo échoue de peu face à Salhi. Se distinguant par un jeu en mouvement, les joueurs portugais poussent de plus belle et trouvent pour la seconde fois les filets. 38', Fernandez parvient à battre le gardien algérien en reprenant de la tête le centre millimétré de Ronaldo. Juste avant la pause, Silva rate lamentablement le cadre, après avoir pris le dessus sur les défenseurs de l'EN. En seconde période, les verts n'ont pas montré grand-chose non plus. Adoptant une configuration tactique défensive (4-5-1 échelonnée en 4-1-4-1), les coéquipiers de Mahrez sont restés confinés dans leur périmètre, en tentant de temps à autre d'exploiter un contre. Le Portugal est resté sur sa lancée. 50', Ronaldo manque son face-à- face avec Salhi. 52', le coup franc de Ronaldo est bien boxé par le keeper. 55', Gudes signe son doublée du jour de la tête devant une défense admiratrice. Juste après, Fernandez manque lamentablement le cadre. Malmenés, les joueurs algériens ont eu leur toute première réaction et tir cadré à 72', lorsque Bounedjah oblige Patricio à se coucher pour capter le cuir. Celui-ci est aussi à l'origine de la seconde tentative des Verts. 89', le heading de Bounedjah est repoussé en corner par le gardien. Une autre déconvenue de la sélection, qui renforce, sans nul doute, l'idée d'opérer les changements nécessaires, à deux mois seulement du prochain rendez-vous des verts pour les éliminatoires de la CAN 2019.



Rédha M.