ES Sétif

Ferhani, Boumaiza et Amour signent



Houari Ferhani (JS Kabylie), Sabri Boumaiza (RC Kouba ) et Amour Mellal ( USM Harrach) viennent officiellement de rejoindre les rangs de l’Entente de Sétif. Les trois nouvelles recrues ont d’ailleurs été présentées à la presse. Le vice-président du club, Hacen Senoussaoui a indiqué que Houari Ferhani et Amour Mellal ont signé un contrat de deux ans alors que Sabri Boumaiza s’est engagé pour les trois prochaines saisons.



CS Constantine

Beldjilali ok, Benayada prolonge



Le CS Constantine, sacré champion d'Algérie 2017-2018, a réussi à convaincre le milieu de terrain offensif de l'USM Alger, Kaddour Beldjilali. Ce dernier qui n’a pas réussi à briller au sein du club algérois comme il l’avait fait auparavant avec la JS Saoura a paraphé un contrat de deux ans. De son côté, le défenseur Hocine Benayada a été prolongé. Il poursuivra l’aventure avec les

Sanafirs.



Paradou AC

Josep Maria Nogués «plie bagages»



L'entraîneur espagnol du, Josep Maria Nogués, a annoncé sur son compte twitter qu'il n’allait pas poursuivre sa mission avec le Paradou AC, après deux ans à la tête de la barre technique paciste. «Avec l'expiration de mon contrat avec Paradou, je dois juste adresser mes vives remerciements à toute cette grande famille pour les deux merveilleuses années que nous avons passées ensemble ici en Algérie. J’ai vécu de grands moments avec le PAC auquel je souhaite bonne. Il est temps de relever d'autres nouveaux défis, de vivre de nouvelles sensations», a écrit le technicien espagnol.



USM Alger

Le rwandais Bayisenge usmiste

Le défenseur international rwandais Emery Bayisenge a été officiellement engagé par l’USMA. Bayisenge qui évoluait au Maroc a passé lundi matin sa visite médicale. Alors que la signature du contrat s’est faite mardi. Le joueur de 24 ans est la 4e recrue des Rouge et Noir.



USM Bel Abbès

Deux défenseurs engagés



L’USM Bel Abbès vient d’entamer le marché des transferts en recrutant deux nouveaux joueurs. Il s’agit du défenseur central, Boualem Masmoudi (ASMO) et du latéral droit, Fateh Achour (GCM), qui ont paraphé des contrats de trois et deux ans respectivement.