MC Oran : Ait-Ouamar rejoint les Hamraoua

Le Mouloudia d’Oran poursuit son opération de recrutement en engageant sa 6e recrue, qui n’est autre que le milieu de terrain de l’ES Sétif, Ait Ouamar. Ce dernier, dont le contrat avec l’Entente a pris fin, a signé pour deux saisons chez les Hamraoua.



Badou Zaki veut repêcher Sebah, Bentiba et Heriat



La direction du MC Oran pourrait ne pas se séparer de trois de ses joueurs en fin de contrat et ce sur directives du nouvel entraîneur Badou Zaki. Il s’agit du défenseur central Sebah et des milieux de terrain Heriat et Bentiba, qui n’entraient pas dans les plans du président Belhadj en prévision de la saison prochaine. Toutefois, le nouvel entraineur Badou Zaki a jugé qu’ils avaient le niveau pour prétendre à une prolongation de contrat. Ce à quoi procèdera le président Baba, afin de répondre par la positive au choix de son nouveau coach.