JSK : Menad, une arrivée en suspens

La JSK continue de s’activer sur le marché des transferts en vue de se renforcer en prévision de la saison prochaine. Depuis l’ouverture du mercato, cinq joueurs ont déjà été engagés, à savoir Abdelkader Salhi, Karim Benkhelifa, Badreddine Souyed, Samy Slama et Kacem Amaouche.

Le directeur sportif des Canaris, Karim Doudane s’est envolé pour Paris au courant de la semaine dernière pour finaliser avec les deux dernières recrues, l’arrière gauche et le milieu offensif.

Il faut dire que la JSK va encore engager au moins quatre ou cinq autres joueurs avant de boucler définitivement le recrutement. En effet, elle espère toujours engager un arrière droit pour palier au départ de Saâdi Radouani vers l’ESS. Pour ce faire, le club kabyle a jeté son dévolu sur l’arrière droit international du Club Africain (Tunisie) Belkhiter. Ce dernier a d’ailleurs confirmé avoir des contacts avec la JSK : «Il y a eu au moins deux discussions. Officiellement, je suis encore sous contrat avec le Club Africain, mais je suis ouvert à toutes les propositions. On devrait se rencontrer prochainement au pays pour négocier», avait déclaré Belkhiter.

Néanmoins, le joueur devait avoir rencontré deux dirigeants de la JSK, en l’occurrence Azlef et Yarichene, jeudi en marge du match

Portugal-Algérie. Les deux membres du conseil d’administration seraient partis à Lisbonne pour boucler les arrivées de Belkhiter et Naâmani. Ils ont été d’ailleurs aperçus dans le hall de l’hôtel de l’équipe nationale à Lisbonne après le match.

En outre, la JSK devrait accueillir ce lundi deux joueurs africains qu’elle a fait venir pour des négociations et probablement un engagement.

Reste à boucler le dossier du nouvel entraîneur. Alors que Cherif Mellal multiplie les annonces de l’arrivée imminente de Djamel Menad à la tête de la barre technique des Canaris depuis quarante-huit heures, le principal concerné et son entourage refuse de confirmer l’information. Rabah Madjer que les journalistes ont interrogé à ce sujet en conférence de presse après Portugal-Algérie a été en ne peut plus clair. «Menad ne m’a jamais parlé de son départ du staff encore moins de ses négociations avec la JSK. Après, vous pouvez lui poser la question», a déclaré le sélectionneur national en substance.

Djamel Menad a, pour sa part, confié à ses proches qu’il a bel et bien discuté avec Miloud Iboud, porte-parole du président Mellal, de la possibilité de prendre les commandes de la JSK, mais qu’il n’a encore rien décidé. Il s’est dit même hésitant.

À priori, il attendrait de voir quel sort sera réservé au staff technique de l’EN après la défaite face au Portugal, la quatrième du genre d’affilé, pour prendre sa décision. Quoiqu’il en soit, Cherif Mellal a annoncé une rencontre avec Menad aujourd’hui à Alger.

Amar B.