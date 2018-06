Mali : « Redéfinition des priorités de la Minusma »

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, recommande de redéfinir les priorités de la mission de paix des Nations unies au Mali (Minusma), qui devrait «endosser un rôle politique accru», dans un rapport au Conseil de sécurité, ont rapporté jeudi des médias. «La Minusma, avec les partenaires internationaux du Mali et l'équipe des Nations unies dans le pays, devrait redéfinir les priorités de ses actions afin de se focaliser sur les tâches politiques», souligne-t-il dans ce texte diffusé cette semaine dans la perspective du renouvellement fin juin de la mission. «J'ai l'intention d'explorer les possibilités d'augmenter le rôle politique de la Minusma en soutien du processus de paix, en accord avec l'étude stratégique» indépendante réalisée en début d'année à la demande de l'ONU et qui se prononce pour «l'élaboration d'un pacte pour la paix», ajoute-t-il.

L’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger et signé en 2015, «reste la pierre angulaire du processus de paix» dans ce pays, fait toutefois valoir Antonio Guterres, en espérant des progrès plus conséquents après l'élection présidentielle prévue cet été. L'étude stratégique, rapporte enfin le patron de l'ONU, montre que la force de Casques bleus au Mali (12.500 militaires et policiers) «fait face à un dilemme entre la nécessité de réformer et de reconstituer les forces de défense et de sécurité maliennes tout en soutenant simultanément les forces existantes face à l'instabilité actuelle», précise-t-il.