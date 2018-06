Règlement de la crise libyenne : Le Conseil de sécurité appuie le processus en cours

Un texte endossant la Déclaration de Paris sur la Libye, prévoyant des élections présidentielle et législatives avant fin 2018, a été approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU, appuyant ainsi le processus en cours adopté par les Libyens en vue d'une issue politique dans ce pays.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a notamment salué l'»engagement pris (par les parties libyennes), tel qu'il est énoncé dans la déclaration de Paris, d'œuvrer de manière constructive avec l'Organisation des Nations unies en pour d'organiser des élections législatives et présidentielle crédibles et pacifiques et d'en respecter les résultats».

La plus haute instance de l'ONU, s'est félicitée, dans le texte adopté à l'unanimité des 15 membres, de la dynamique créée par la conférence internationale sur la Libye organisée à Paris. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également salué récemment la Déclaration politique adoptée à Paris. «Il s'agit d'une étape significative et bienvenue dans la transition politique en Libye», a-t-il souligné. Ils «se sont engagés à travailler de manière constructive avec les Nations unies» pour la tenue d'élections parlementaires et présidentielle «dans un environnement sécurisé» et «à respecter les résultats des scrutins», a noté M. Guterres.