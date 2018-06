Grand angle : Avertissement

Décidément, le Premier ministre israélien se croit tout permis. Y compris de proférer des menaces contre des pays souverains. Après l’Iran, contre lequel il est en campagne, le voilà qu’à partir de Londres, où il se trouvait jeudi, il met en garde la Syrie et son président contre des « représailles ». Et d’estimer « qu'il y a une nouvelle approche qui doit être adoptée et (que) la Syrie doit comprendre qu'Israël ne permettra pas l'enracinement militaire iranien en Syrie contre Israël. (Car) les conséquences ne seront pas que pour les forces iraniennes, mais pour le régime d'Assad aussi ». Sans surprise, ces déclarations n’ont suscité aucune réprobation ou appel à la retenue. Pourtant ce sont là des propos avertissant de prochaines attaques qui seront menées contre un pays souverain. Mais parce qu’ils sont tenus par le Premier ministre, on ferme les yeux et on se refuse à relever. Il est vrai aussi que si Israël met à exécution cette nouvelle menace, il n’en sera pas à sa première agression. En effet, outre les palestiniens qui sont victimes quotidiennement d’attaques meurtrières, il y a lieu aussi de rappeler que les pays voisins ne sont pas épargnés par la logique guerrière de Tel Aviv. Le 10 mai, Israël a procédé à des dizaines de raids aériens meurtriers contre des cibles présentées comme iraniennes en Syrie. Cette « agressivité » vise-t-elle à compenser les derniers échecs de la diplomatie israélienne ? D’autant que l’annulation du match de football qui devait opposer Israël à l’Argentine a éclipsé la tournée européenne du Premier ministre et suscité des inquiétudes « dans un pays menant un vigoureux combat pour promouvoir son image et défendre sa légitimité contre les supporteurs de la cause palestinienne » font remarquer des analystes. Et en admettant qu’il « pourrait y avoir des pressions pour faire annuler d'autres événements dans d'autres domaines », le Premier ministre Benjamin Netanyahu en dit long . et si l’on ajoute qu’ Israël est en butte à une campagne globale de boycott économique, culturel ou encore scientifique contre l'occupation et la colonisation des Territoires palestiniens, le BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), l’on comprend mieux les inquiétudes suscitées. Car si les palestiniens ont demandé à ce que le match de football soit annulé, c’est parce que les israéliens ont tenu à le faire jouer à El Qods. Or les autorités palestiniennes ne cessent de dénoncer la politique de judaïsation de la ville Sainte menée par l'occupant israélien en violation de la légalité internationale et des résolutions de l'ONU.

Nadia. K