472 civils tués par la coalition internationale en Syrie

Les frappes aériennes menées par la coalition internationale antiterroriste à Raqa en Syrie ont fait des centaines de morts parmi les civils et des milliers de blessés, a dénoncé Amnesty international dans un rapport qui fait état de «violations du droit humanitaire international».

L'ONG a enquêté à Raqa (nord de la Syrie) où la coalition internationale conduite par les Etats-Unis a mené une opération du 6 juin au 17 octobre 2017 pour chasser les terroristes qui s'y étaient installés trois ans plus tôt. Des chercheurs d'Amnesty se sont rendus dans 42 sites touchés par des frappes aériennes de la coalition et ont interrogé 112 habitants qui ont perdu au total 90 proches ou voisins dans les bombardements aériens de la coalition. «Quand tant de civils sont tués attaque après une attaque, clairement, quelque chose ne va pas. Les victimes méritent la justice», a déclaré Donatella Rovera, conseillère chargée des crises pour Amnesty International, citée dans ce rapport.

Durant la période allant du 23 mai au 23 juin 2017, les frappes de la coalition internationale antiterroriste conduite par les Etats-Unis en Syrie ont fait 472 morts parmi les civils, soit le plus lourd bilan depuis le début des frappes le 23 septembre 2014, selon diverses sources. Les civils tués durant cette période, dont 137 enfants, ont péri dans des raids qui ont visé les provinces de Raqa et de Deir Ezzor, respectivement dans le nord et l'est de la Syrie, selon les mêmes sources.