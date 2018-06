Travaux publics : Réévaluation des projets

Le Conseil des ministres a entendu une communication présentée par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, portant sur la réévaluation d'opérations d'équipements. Ces opérations, qui sont à un stade «très avancé» de réalisation, portent sur le dédoublement et la rectification de la voie ferrée entre Khemis-Miliana et El-Affroun, ainsi qu'entre Oued Sly et Yellel, ainsi que du contournement routier de la ville de Cherchell, indique le communiqué du Conseil des ministres. Il s'agit également de la valorisation du port de Djendjen, la réalisation d'un nouveau module à l'aéroport d'Oran-Essenia, ainsi que le tramway d’Ouargla. Pour rappel, couvrant un parcours d’une longueur de 9,6 km, le tramway d’Ouargla, jalonné de 16 stations, totalise 23 rames d’une capacité de 414 passagers chacune, avec une vitesse commerciale de 20,6 km/h. La première phase du projet, qui a porté sur la réalisation des infrastructures et des bâtiments, a été confiée au groupement espagnol Rover-Alcia/Assignia Elecnor, alors que la deuxième tranche, qui concerne la «partie système» (caténaire), a été accordée à l’entreprise française Alstom.