Questions économiques et sociales : Au premier plan des préoccupations

Les questions économiques et sociales figurent toujours au premier plan des préoccupations du Chef de l’Etat et forment le pivot des politiques publiques. Dans un contexte national et international aussi aléatoire, le Président Abdelaziz Bouteflika, a appelé les opérateurs économiques à tirer profit de la démarche de sauvegarde temporaire que le pays a mis en place en matière de commerce extérieur.

Dans le contexte actuel, la réalisation d’une croissance forte, en partie tributaire du dynamisme des exportations, dépend principalement de l’adaptation de l’économie nationale à l’évolution de l’environnement international de plus en plus marqué par les perturbations des marchés et la concurrence accrue.

La nécessité de développer une stratégie de diversification des sources d’approvisionnement pour profiter des capacités de production établies et non utilisées. Tous les secteurs revêtent une importance stratégique dans l’économie nationale en raison du potentiel considérable qu’ils recèlent en matière d’investissement, d’emploi, d’exportation et de création de valeur ajoutée.

Ainsi, et pour tirer profit de la dynamique insufflée et relever les défis d’une concurrence internationale de plus en plus agressive, les activités industrielles seront de plus en plus orientées export, en attendant que leur soit offert aux investisseurs les moyens leur permettant d’opérer dans des conditions économiques et techniques optimales, des avantages spécifiques, des infrastructures appropriées, une administration simplifiée et une fiscalité avantageuse. Le renforcement de la compétitivité du produit algérien, la diversification des produits et des marchés constituent autant de facteurs susceptibles de contribuer à l’amélioration de l’environnement économique et au renforcement du tissu productif.

Aussi, à la faveur d'une disposition introduite dans le projet de loi de finances complémentaire pour 2018, un nouveau dispositif de régulation des importations et de protection de la balance des paiements sera mis en place à travers l’institution d’un Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) au lieu et place de la suspension provisoire à l’importation. Dans son volet législatif, le projet de loi de finances complémentaire 2018 propose, notamment l'instauration d'un droit additionnel provisoire de sauvegarde en matière de commerce extérieur.

Il sera mis en place comme en matière de droits de douanes avec des taux extrêmement dissuasifs (de 30 à 200%), alors que les taux de DAPS, à retenir pour les différentes marchandises soumises, seront fixés par voie réglementaire après concertation avec les opérateurs économiques concernés. Il serait utile de rappeler que ces mesures de protection ne remettent nullement en cause la volonté de l’Algérie de consolider sa coopération économique avec ses partenaires.

L’ouverture de l’économie algérienne à son environnement mondial, euroméditerranéen, arabe et africain est déjà engagée, cela dit l’évolution des importations doit répondre à un besoin pressant de développement tant économique que social. Néanmoins, les efforts de diversification pourraient se solder par l’émergence de nouvelles gammes de produits dont la position s’affermit de plus en plus et contribuent désormais de manière notable à l’amélioration des exportations.

Toutefois, le faible niveau de diversification de l’économie a fait que la structure des exportations reste dominée par le pétrole et les exportations hors hydrocarbures sont polarisées sur un nombre limité de débouchés. S’agissant des opérateurs économiques, outre les potentialités nationales existantes, ils devraient accroître leurs investissements et augmenter la production de biens et de services afin de satisfaire la demande locale et de diversifier les exportations du pays, selon le Président Bouteflika. C’est là un des aspects examiné lors du Conseil des ministres qui s'est réuni, mardi à Alger, sous la présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui a montré qu’il entourait toujours l’économie d'un intérêt extrême, la considérant, à juste titre, comme la locomotive du développement et du progrès de la société.

L’occasion a été pour le Président Bouteflika d’exprimer sa volonté de faire prévaloir l'intérêt national supérieur sur toute autre considération, soulignant la cohérence et la synergie devant marquer le processus de développement ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour en consolider les progrès réalisés.

Farid Bouyahia