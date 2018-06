Réunion du Conseil des ministres : Souveraineté dans la décision

La tenue du Conseil des ministres sous l’égide du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, tombe à point nommé pour démentir ceux prétendant à tort que la fonction de la présidence de la République était «vacante».

Ceux-là même qui sont profondément dérangés, d’une part, par le caractère souverain des décisions de l’Algérie tendant à relancer son économie et à consolider sa stabilité, et, d’autre part, de ses prises de position restées immuables en faveur des causes justes, doivent déchanter.

Sous la gouvernance de M. Bouteflika, le pays, s’il a relevé plusieurs défis divers et variés sur le plan interne, rayonne également au sein de la sphère régionale et même internationale, par son engagement ininterrompu pour la paix, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, sans oublier sa défense des causes justes.

Tout ce poids que représente l’Algérie sur la scène internationale, mais aussi sa dynamique de réformes audacieuses décidées par le Président de la République font que notre pays est de plus en plus ciblé par des campagnes calomnieuses et mensongères portant atteinte à ses institutions et à ses symboles.

La dernière de ces attaques a été celle d’une pseudo-journaliste, vraie opportuniste, qui, à partir du siège du Parlement européen à Bruxelles, a tenté désespérément de leurrer l’opinion en prétendant à tort que la fonction du président de l’Algérie était «vacante».Or, il n’a suffi que d’un laps de temps très court, pour que l’actualité nationale lui assène un cinglant démenti, à travers la tenue d’un Conseil des ministres sous la présidence de M. Abdelaziz Bouteflika. Mieux, lors de cette réunion, le Premier magistrat du pays a été l’auteur d’une série de décisions qui feront date. La plus en vue est sans doute celle relative au retrait de toutes les augmentations de droits proposées sur les documents administratifs.

En la matière, la décision de M. Bouteflika saura sans nul doute consolider davantage le front interne. Les augmentations en question étaient tant appréhendées et dénoncées sur la Toile par une grande partie du peuple algérien, qui saura reconnaître en la décision de M. Bouteflika, un dirigeant à l’écoute des aspirations de son peuple.

Sur le plan de la consolidation des acquis sociaux, ces derniers ont fait l’objet d’orientations et d’instructions du Président, lors de la réunion du Conseil des ministres. Aussi, il était question, lors de cette importante réunion, de renforcer la cohésion et l’unité nationales, à travers l’adoption du projet de la loi organique relative à l’Académie de la langue amazighe.

À l’évidence donc, M. Abdelaziz Bouteflika veille au parachèvement par l’État du processus de réformes qu’il a lui-même initiées et qui sont d’un impact indéniable en termes de stabilité et d’unité du pays, de raffermissement de l’État de droit et de la souveraineté de l’Algérie dans sa prise de décision.

Karim Aoudia