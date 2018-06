Principe de l’exception d’inconstitutionnalité : Nouvel acquis sur la voie de la réforme de la justice

Le principe de l'exception d'inconstitutionnalité, une des innovations majeures introduites par la révision constitutionnelle de 2016, et dont le projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres, constitue un nouvel acquis sur la voie de la réforme de la justice, le respect des droits de l'Homme et de l'approfondissement du contrôle constitutionnel sur les lois votées par le Parlement. Intervenant à la suite de l'adoption de ce projet de loi par le Conseil des ministres, le Président de la République a salué «ce nouveau progrès» dans la réforme de la justice et la modernisation du droit, «réforme qui a déjà de nombreux effets au profit des justiciables et qui place notre pays parmi les Etats les mieux avancés dans ce domaine». Dans le même temps, le Chef de l'Etat a appelé «à la poursuite et à l'approfondissement de cette réforme, car la mise en œuvre de nos lois, et la modernisation de notre système judiciaire constituent un processus permanent pour accompagner la réforme de toute la gouvernance dans le pays». L'adoption de cette nouvelle loi intervient conformément aux dispositions de la Loi fondamentale, qui stipule, dans son article 188, que «le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception d'inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat, lorsque l'une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution». Ainsi, à travers cette nouvelle disposition, tout citoyen, toute personne physique ou morale, de droit public ou privé y compris une personne étrangère reconnue par le droit algérien, peut invoquer l'exception devant n'importe quelle juridiction relevant de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat. Les traités et les engagements internationaux ne peuvent pas faire l'objet d'une exception d'inconstitutionnalité du fait qu'ils ne revêtent pas un caractère législatif, tout comme les lois organiques ou toute loi déjà contrôlée par le Conseil constitutionnel ainsi que les ordonnances avant leur adoption par le Parlement et les décrets présidentiels et exécutifs.

A ces différents textes s'ajoutent les lois référendaires et constitutionnelles, expression de la volonté directe du peuple. Après examen du recours individuel en inconstitutionnalité qui leur est transmis par les juridictions inférieures, la juridiction suprême compétente peut décider soit du renvoi de ce recours au Conseil soit de son rejet, et aucune autre juridiction ni personne physique ou morale ne peut interférer dans cette relation exclusivement duale entre le Conseil constitutionnel, la Cour suprême et le Conseil d'Etat. L'article 189 de la Constitution précise que lorsque le Conseil constitutionnel est saisi sur le fondement de l'article 188, sa décision est rendue dans les quatre mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre mois au maximum, sur décision motivée du Conseil, notifiée à la juridiction saisissante. Toutefois, les dispositions de la loi fondamentale du pays précisent que l'entrée en vigueur de ce nouveau mécanisme de contrôle constitutionnel est prévue en 2019. Ainsi, dans le chapitre des dispositions transitoires, l'article 215 de la Constitution stipule qu'en attendant de réunir toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article 188 de la Constitution et afin d'en garantir la prise en charge effective, le mécanisme prévu par celui-ci sera mis en place après un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur de ces dispositions. En prévision de la mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité, plusieurs séminaires et rencontres avaient été organisés à Alger. Un groupe de magistrats, relevant du Conseil de l'Etat et du ministère de la Justice, s'était également rendu en janvier dernier en Belgique pour une visite de quatre jours pour s'informer sur l'expérience de ce pays, qui diffère de nombre de pays européens en matière d'exception d’inconstitutionnalité.