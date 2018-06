Levée du gel des importations de certains produits, M. Benkhalfa : « Une mesure temporaire »

Le Conseil des ministres vient d’adopter un projet de loi de finances complémentaires levant le gel sur les importations d’une liste de produits non encore précisés. M. Abderrahmane Benkhalfa, expert financier et ex-ministre des Finances, qualifie cette décision de conjoncturelle, précisant que le droit additionnel de sauvegarde en matière de commerce extérieur est «une bonne tendance qui permet de sortir du traitement des questions économiques». Explicite, il souligne que ce droit additionnel «ne signifie pas une interdiction à l’importation, mais permettra à l’acte de produire d’être rentable». Cette démarche «exige que le mouvement d’investissement soit accéléré». A travers cette décision, ajoute-t-il, les listes d’interdits d’entrée de certaines marchandises «n’existeront plus», relevant que «les importations, si elles ne sont plus sujettes à interdiction, sont par contre frappées de taxes, ce qui sera synonyme d’accélération des investissements et par contrecoup booster la production nationale».

Enchaînant, M. Benkhalfa dira que le recours aux lois de finances complémentaires est un «mécanisme de conjoncture destiné notamment à relancer l’investissement économique». Dans la même optique, il souligne que «la doctrine algérienne en matière d’ouverture du marché aux investisseurs est une tendance lourde et permanente» qui doit être suivie par l’accélération des autres éléments de l’investissement, en particulier les IDE, la fiscalité sur l’investissement, le régime de change. A propos de la loi de Finances 2018, il indique qu’elle a permis de doubler le budget d’équipement qui était de 2.000 milliards de dinars, auquel s’ajoute une fiscalité pétrolière de 27%, une belle année hydrique.



Installation d’une économie de valeur



Toutefois, prévient M. Benkhalfa, le retour aux ressources pétrolières et à la dépense publique pour financer les activités socioéconomiques, en particulier, «n’est pas une tendance salutaire pour l’avenir». Sur sa lancée, l’expert en finances relève un manque de gouvernance, de productivité, d’initiatives, de secteurs privés et d’investissements étrangers. Et l’Algérie qui se trouve à nouveau, selon lui, dans un confort financier, doit en profiter pour sortir de la dépendance publique et du pétrole, et par-dessus-tout, diversifier son économie.

Pour cela et en matière de réformes structurelles, il appelle à revoir le fonctionnement des secteurs bancaire et financier, celui du régime de change qu’il qualifie de «complètement dépassé». Il considère qu'il faut également réformer les modes de subventions et de régulation des marchés, ouvrir le pays à l’investissement direct étranger et développer l’économie des services. «Le paquet de réformes structurelles doit accompagner la LFC», fait savoir M. Benkhalfa.

Il préconise l’installation dans trois années tout au plus, d’une «économie de la valeur avec entre autres la réforme du système de subventions». Il rebondira également sur le commerce extérieur et la panoplie de mesures prises par la Banque d’Algérie pour ne pas puiser dans les réserves de change qui s’étaient établies à fin 2017 à 97.3 milliards de dollars et qui devraient se situer à 85 milliards USD fin 2018. «Il ne faut pas en faire un stress populaire», optimise-t-il, insistant cependant sur la nécessité de «travailler sur les flux et non sur les stocks» dans le cadre du nouveau modèle économique de croissance «qui s’éloigne de la dépense publique et du budget». Commentant le fait que la fiscalité ordinaire est supérieure à la fiscalité pétrolière, M. Benkhalfa dira qu’il est temps de sortir de «la zone de déficit budgétaire et d’arrêter progressivement, avant les cinq prochaines années, le financement non conventionnel». A ce sujet, M. Benkhalfa a précisé que dans le programme du gouvernement il est fait mention des réformes structurelles et de la poursuite de l’efficience budgétaire, ce type de financement représente «l’exception». Il préconise d’installer des garde-fous pour éviter que celui-ci ne porte atteinte à la valeur du dinar ou au pouvoir d’achat des Algériens. Mais parallèlement, estimait-t-il, il faudrait ouvrir les dossiers des subventions, celui du partenariat public-privé, de l’ouverture du capital des entreprises et des banques publiques, celui de la réforme bancaire et de l’investissement direct, de même que revoir le principe d’une flexibilisation de la règle 51/49.

Fouad Irnatene