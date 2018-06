Laboratoires de l’université : Développer les inventions

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a appelé mercredi à M’sila à penser, à l’avenir, à développer la production de certaines inventions des laboratoires de recherche dépendant de l’université Mohamed-Boudiaf. Lors de sa visite, au campus de la ville, d’une exposition de produits développés par des chercheurs de l’université, dont des matériaux de construction, des systèmes informatiques et un prototype de drone, M. Hadjar a estimé que ces inventions doivent trouver leur chemin vers des entreprises économiques dans un cadre contractuel. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’est notamment intéressé à certains matériaux destinés au secteur du bâtiment dont des modèles de brique et des panneaux d’isolation en plastique qui, selon les explications données, répondent à toutes les normes requises par le secteur. M. Hadjar s’est entretenu avec les membres de la famille universitaire sur leurs préoccupations, notamment pédagogiques, avant d’inspecter des projets de structures sportives dont une piscine et une salle omnisports relevant de l’Institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives. Depuis 1999, l’université de M’sila, qui accueille actuellement 35.000 étudiants, a bénéficié de projets ayant permis la réalisation de 26.000 places pédagogiques. Le ministre devra également inspecter une résidence universitaire de 2.000 lits et inaugurer 1.000 places pédagogiques et une résidence de 500 lits à l’école normale supérieure de Boussaâda.