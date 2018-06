Résultats de l’examen de fin de cycle primaire : 87,25% : Taux de réussite appréciable

Le taux de réussite dans l'examen de fin de cycle primaire session 2018 a atteint 87,25%. L’annonce a été faite par la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, sur sa page officielle Facebook. Les résultats de l'examen de fin de cycle primaire ont été annoncés dans l’après-midi, sur le site de l'Office national des examens et concours à l'adresse : http://cinq.onec.dz et diffusés ensuite au niveau des établissements scolaires. Ainsi donc, la majorité des parents ont poussé un grand « ouf « de soulagement. Les enfants pour leur part n’ont pas caché leur joie qui augure de leur passage au palier supérieur, à savoir le collège. Les sujets des épreuves ont été à la portée de tous ceux qui ont travaillé de façon normale et continue durant l’année scolaire. Une réussite, selon des parents, bien méritée, après une longue année de travail continu et de labeur. A cet effet, comme à l’accoutumée en pareille circonstance, l’annonce des résultats a créé un climat d’allégresse et de joie au sein des familles des lauréats qui s’est traduit par des you-yous discontinus qu’on entendait un peu partout, hier. Il faut dire que le taux de réussite à l'examen de la cinquième qui a atteint les 87, 25%, cette session, est appréciable, de l’avis de plusieurs enseignants approchés, et qui ont émis leur souhait de voir un meilleur taux de réussite l’année prochaine. Ces enseignants ont saisi l’occasion pour féliciter les élèves lauréats à cet examen de fin de cycle primaire en leur souhaitant d’autres succès. Cette année, le recours à une session de rattrapage n'est pas envisageable. Cela dit, les candidats ayant échoué à l’examen de fin de cycle primaire auront cette chance d’accéder, comme leur camarades, en première année moyenne et ce, après le calcul des moyennes obtenues durant les examens trimestriels. Ainsi, tout candidat ayant son 5 sur 10 sera considéré systématiquement comme lauréat. Il convient de rappeler que le nombre de candidats pour l'examen de fin de cycle primaire à travers le pays pour cette session était de 797.812 élèves, soit une augmentation de 4,8% par rapport à l'année dernière, dont le nombre s’élevait à 760.652 élèves. Pour assurer la réussite de cet examen, le ministère de l'Education nationale a réuni la condition nécessaire sur le plan matériel et humain en mettant en place des mesures, citant entre autres, la décision prise depuis deux années d'organiser ces examens au sein des établissements mêmes des élèves pour leur éviter les déplacements et préserver leur quiétude et bien-être. Selon le ministère, cette mesure vise à préserver le «bon moral» des élèves, vu leur jeune âge, tandis que les enseignants encadrant l'opération seront orientés vers d'autres centres d'examen. Le ministère de l’Education mise sur le cycle primaire pour bâtir une école de qualité à partir de la base. Mme Benghabrit avait, auparavant, souligné la nécessité de conjuguer les efforts pour atteindre cet objectif, affirmant que toutes les dispositions prises dans le cadre de l'amélioration de la mise en œuvre de la réforme de l’éducation, décidée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vise à «construire une école de qualité, ouverte et accessible à tout un chacun. Si ces élèves sont désormais rassurés après la proclamation des résultats, les candidats du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Bac vivent actuellement un moment de stress marqué par une attente à leurs yeux interminable. Cela ne devra pas durer pour les candidats à l’examen du BEM session 2018 qui a concerné cette année 595.865 élèves, dont 52,45% filles et 47,55% garçons, puisque les résultats seront annoncés le 18 du mois en cours.

Les candidats au baccalauréat 2018 devront patienter un peu plus avant de passer leur examen prévu du 20 au 25 juin.

Kamélia Hadjib

Un taux de passage de 96,40%



Le taux de passage au collège, à l’issue de l’examen de fin de cycle primaire pour l’année 2018, a atteint 96,40%, contre 93,91% en 2017, a annoncé hier la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, sur son compte Facebook. Le taux de réussite pour les filles est de 90,30, tandis qu’il est de 84,41% pour les garçons, a précisé Mme Benghabrit, ajoutant que le nombre des élèves ayant obtenu la moyenne de 10/10 est de 10.351.