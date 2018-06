Dr Mustapha Cherif, ancien ministre et diplomate : « L’Algérie à l’avant-garde des biens communs internationaux »

«L’Algérie, qui demeure attachée à la culture de la dignité et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, militant pour la paix, pour la prévention et le règlement diplomatique et pacifique des conflits, a toujours été à l’avant-garde des biens communs internationaux», a affirmé, hier, le Dr Mustapha Cherif, ancien ministre et diplomate.

Animant une conférence sur le thème «dialogue des civilisations et relations internationale», organisée par le Conseil de la nation, le Dr. Cherif a rappelé que l’Algérie a toujours été la capitale des mouvements de libération et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, suivi par son leadership du mouvement des non-alignés, puis modèle de lutte contre l’extrémisme violent transnational. «L’Algérie a à l’esprit le «saint Coran» qui ordonne «d’entrer en masse dans la paix» (verset coranique, NDLR), les actes politique et éthique majeur du prophète Mohamed (QSSSL), et l’histoire nationale moderne avec l’épopée du fondateur de l’Etat algérien artisan du droit humanitaire international et du dialogue des civilisations», a-t-il rappelé.

Il dira également que l’Algérie, qui a à l’esprit l’appel du Premier Novembre et le souffle de la sage politique de réconciliation nationale, demeure fière de son triptyque algérianité-amazighité-arabité, de ses racines avec l’Afrique et la Méditerranée et attachée à la charte des Nations Unies. «L’Etat, à sa tête le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, a une stratégie, sait parfaitement qu’il est vital de revenir au dialogue des civilisations, à la primauté du droit et des institutions internationales et de la coopération pour contribuer à la paix, tout en menant une lutte sans relâche contre le terrorisme qu’elle a vaincu et toutes les formes de fanatisme», explique le Dr Cherif. Pour le conférencier, il est temps de répondre au modèle moderniste déshumanisant et à l’ordre mondial injuste qui «se mondialise sur la base du sécularisme, du rationalisme, du libéralisme et, surtout, de la loi du plus fort». «Il est temps de répondre à ce modèle et de mettre fin aux dérives fondamentalistes fabriquées et réactionnaires chevaux de Troie qui prennent leurs sources dans des terreaux idéologiques inadmissibles», a-t-il martelé. En effet, pour cet ancien ministre et diplomate, «ce qui gêne les propagandistes, c’est que le modèle algérien de l’Islam modéré, modèle arabo-berbéro-musulman s’appuie sur un principe valable en tout temps et en tout lieu, qui, malgré des dysfonctionnements visibles de la société musulmane reste vivace et résiste à juste titre à tous les extrémismes venant de l’Occident et de l’Orient. « La sécularisation, la distinction entre le temporel et le spirituel est naturelle en Islam qui n’est ni autocratie ni un totalitarisme. Le sécularisme ne doit pas signifier la marginalisation des valeurs spirituelles, déshumanisation et individualisme. L’être commun et les valeurs sacrées de la nation dont l’Islam est l’âme doivent être préservés. La rationalité mais pas le rationalisme instrumental. La raison ne peut pas être dissociée de l’éthique», a-t-il argumenté. Pour ce qui est de l’économie de marché, il dira que personne ne s’y oppose, mais, ajoutera-t-il, « le libéralisme sauvage qui bafoue la justice sociale et réduit l’existence à une marchandise est inadmissible». Pour le Dr Mustapha Cherif, du point de vue anthropologique et philosophique, « la vie est fondée principalement sur trois modèles, à savoir la fusion, la séparation et l’articulation». « L’Occident semble avoir choisi la séparation entre le temporel et le spirituel, le privé et le public, la nature et la culture, l’intelligible et le sensible, l’un et le multi. La culture musulmane, quant à elle, privilégie non pas leur confusion ni leur opposition mais leur articulation», a-t-il souligné, précisant que c’est « le modèle du juste milieu et le débat de fond interne au monde musulman et entre musulmans et monde dominant qui s’est construit comme anti-religieux».

Le Dr Cherif estime que pour la civilisation musulmane, l’humain est un être naturel raisonnable et spirituel, conformément à l’image de son modèle le prophète Mohamed (QSSSL). Aucune de ces trois dimensions ne doit être réduite car l’homme et l’humanité seront déséquilibrés. Et c’est dans le cadre du dialogue des civilisations que nous devons expliquer à l’autre notre singularité et notre souci de la convergence et du bien commun. « Ce n’est pas à l’Occident qu’il faut s’opposer et auquel nous sommes étroitement liés et où nous disposons d’amis, mais au modèle ambivalent porteur à la fois de progrès et de risque aggravé par la politique du deux poids, deux mesures. Il faut revenir au droit et à l’éthique pour d’une part sortir de l’islamophobie et de l’extrémisme, et d’autre part favoriser la société de la connaissance et l’économie du savoir», a-t-il préconisé. Dans son mot d’ouverture, la vice-présidente du Conseil de la nation, Mme Nouara Djaafar, a affirmé que l’Algérie est attachée au rapprochement et la réconciliation entre les peuples. Elle dira que cette vision a été réalisée d’abord entre le peuple algérien à travers la politique judicieuse du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, qui a initié la loi de la concorde civile et la charte pour la paix et la réconciliation nationale. L’Algérie est également derrière l’institution de la journée mondiale du vivre-ensemble en paix célébrée le 19 mai dernier. Une initiative adoptée par les Nations unies dans une démarche qui reflète la reconnaissance mondiale des efforts de l’Algérie pour la généralisation des valeurs de la tolérance, la réconciliation et le vivre- ensemble.

Salima Ettouahria