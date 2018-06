Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires : Gel de la grève et reprise des cours

Après un mouvement de protestation qui aura duré plus d’un mois, les enseignants hospitalo-universitaires font prévaloir la voie de la sagesse en décidant la reprise des cours et des examens jusqu'au 5 juillet prochain, date de la fin de l'année universitaire.

Il faut savoir que dans un premier temps, cette décision s’applique au centre du pays, soit, au niveau des facultés d’Alger, Blida et Tizi Ouzou, et ce «en attendant la tenue d'assemblées générales dans les autres facultés à travers le pays, pour trancher cette question», comme expliqué d’ailleurs par la présidente du Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU), Pr Ouahiba Ouahioune. Ce qu’il faut aussi retenir, ici, c’est que ces trois facultés du Centre concentrent, à elles seules, 52% des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires des dix facultés de médecine du nord du pays, soit quelque 4.200 enseignants. Pr Ouahiba Ouahioune, qui s’exprimait lors d'une conférence de presse animée avec les représentants syndicaux des trois facultés, à l'issue d'une assemblée générale, a également relevé que cela vient, en fait, «en attendant les résultats de la Commission mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en coordination avec le ministère de la Santé, pour l'examen des revendication de ce corps, cette semaine». Poursuivant ses propos, la représentante du SNECHU a mis à profit cette occasion, pour rappeler les revendications des enseignants hospitalo-universitaires, les quelles revendications ont été soumises au ministère de l'Enseignement supérieur. Elle cite, dans ce cadre, la révision du Statut de l'enseignant chercheur hospitalo-universitaire, notamment en ce qui concerne l'indemnité professionnelle dans les hôpitaux, a-t-elle précisé.

S’exprimant, pour sa part, le secrétaire national du Syndicat des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires de la faculté de médecine d'Alger, Pr Mohamed Belhadj, a salué la décision du Premier ministre qui «a donné son accord de principe pour le traitement de la question de la retraite des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires qui percevront une retraite à hauteur de 80% (contre 50% auparavant), et ce à l'image des autres corps relevant de la Direction générale de la fonction publique». Revenant ensuite à l'indemnité professionnelle dans les hôpitaux, il relève que la Commission en charge de l'examen des revendications «a donné son accord de principe pour revoir cette prime prévue dans le Statut particulier», affirmant qu'il est «inconcevable qu'un maître assistant effectue des interventions chirurgicales lourdes et assure des gardes, et ne perçoit en retour que 28.000 DA, ce qui pousse nombre de ces médecins à quitter le secteur public pour l'étranger ou le secteur privé».

D’autre part, et s’agissant de l'activité complémentaire, désormais maintenue dans la nouvelle loi sur la Santé qui a récemment obtenu le quitus des deux chambres du Parlement, les représentants du SNECHU ont plaidé pour «son organisation dans un cadre réglementé, lors des week-ends et congés nationaux, afin que le corps médical ne déserte pas les services pour aller exercer cette activité dans le secteur privé au détriment du secteur public». Sur un autre registre, et pour ce qui concerne la grève des médecins résidents qui dure depuis sept mois, le syndicat considère que «du point de vue pédagogique, on peut parler d'une année blanche, car les résidents n'ont pas suivi les cours, n'ont pas passé les examens et n'ont pas assuré les prestations médicales et les gardes». À noter, enfin, que les représentants du Bureau ont rappelé que ce syndicat avait accordé un délai à la commission, pour qu'elle puisse examiner ses revendications et trouver des solutions dans les plus brefs délais. Cela dit, précise la même source, «si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, le syndicat entamera une grève illimitée en septembre prochain».

Soraya Guemmouri