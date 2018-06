Construction automobile : Instauration d’une TVA de 19%

Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit l’instauration d’une TVA de 19% sur les collections SKD/CKD destinées à l’industrie automobile, alors qu’elle est actuellement, pour la plupart des constructeurs automobiles locaux, de 0%, indique le site d’information électronique «Tout sur l’Algérie».

Les constructeurs automobiles actuellement en activité qui sont au nombre de cinq (Renault Algérie production, TMC, GMI avec Hyundai Trucs et KIA, Sovac Production et Groupe Mazouz) devront dorénavant s’acquitter d’une taxe supplémentaire et devront la répercuter sur le produit fini.

Cette taxe ne sera en aucun cas supportée par le consommateur dans la mesure où elle concernera uniquement les importations de kits SKD et CKD, mais les constructeurs auront, toutefois, un autre mot à dire en payant le consommateur le prix fort qui certainement partagera avec le constructeur le poids de la taxe.

La mise en application de cette TVA va, non seulement engendrer un surcoût final pour le citoyen, ce qui enregistrera une hausse sensible des véhicules «made in bladi». Elle aura également des répercussions sur la possibilité de voir des sous-traitants étrangers ou locaux investir en Algérie par crainte de voir les avantages accordés par l’arrêté interministériel du 8 mars 2018 du Journal officiel n°25 remis en questions après quelques mois à peine.

En réponse à une question sur les nouvelles taxes sur les voitures montées en Algérie, proposées dans le projet de loi de finances complémentaire pour 2018, M. Yousfi a rappelé, lors d’un point de presse tenu en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Tizi-Ouzou, «pour encourager le démarrage de l’activité de l'industrie automobile, le Conseil national d’investissement a mis en place un certain nombre d’avantages pour une durée limitée. Ces taxes ne sont pas quelque chose de nouveau, dans la mesure où ces taxes ont toujours existé», a-t-il dit. Pour lui, toutes les mesures mises en place par le gouvernement ont pour objectif de «réussir l’envol de l’industrie automobile».

Pour encourager l’industrie automobile, le gouvernement, faut-il le rappeler, a fait bénéficier les constructeurs ayant une activité de montage de véhicules ou pièces de rechange d’exonérations fiscales et parafiscales, dont la TVA, et ce pour une période de 5 années.

Mohamed Mendaci