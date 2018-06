Réunion ministérielle Afrique - Pays Nordiques : M. Messahel à Copenhague

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part, aujourd’hui à Copenhague (Danemark), à la réunion ministérielle Afrique-Pays Nordiques qui se tient sur le thème «Valeurs communes, voies conjointes», à l’invitation de son homologue danois Anders Samuelsen, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette conférence qui constitue «un rendez-vous annuel de concertation et de dialogue, permettra aux Etats des deux ensembles d’aborder les problématiques et les défis communs en matière de paix et de sécurité, de promotion des investissements et du commerce ainsi que des questions liées à la promotion de la jeunesse et à l’exploitation du dividende démographique, à la mobilité des personnes et à la migration».