Prix international d’Alger de récitation, de psalmodie et d’exégèse : Lancement de la 15e édition

La 15e édition du Prix international d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du saint Coran a débuté, mardi dernier, au Palais des expositions (Pins maritimes) avec la participation de 53 pays musulmans et des communautés musulmanes établies dans les pays occidentaux, sous l'égide du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. La cérémonie d'ouverture officielle du concours qui s'étalera jusqu'au 11 juin en cours, a été présidée par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, en présence du conseiller à la présidence de la République, Ali Mohamed Boughazi, de représentants du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale (APN), ainsi que de membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger et de représentants des institutions de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale, de la sûreté nationale et de la protection civile. Dans son allocution à cette occasion, M. Aïssa a mis en avant les étapes importantes franchies depuis l'institution de ce prix en 2003 par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, jusqu'à ce jour. Le ministre a rappelé, en outre, que le prix avait été élargi à d'autres pays arabo-musulmans et aux communautés musulmanes établies au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique et en Allemagne. «L'Algérie a de tout temps livré une bataille, sans trêve et sans merci, contre l'ennemi et déjoué les complots et les vaines tentatives visant à la déstabiliser, menée par ses vaillants enfants et ses institutions», a souligné M. Aïssa, précisant que le peuple algérien mettra en échec tous les plans visant à semer la fitna et la division et à consacrer le sectarisme. A cette occasion, des distinctions ont été remises à la famille du défunt cheikh Mohamed Skander de Médéa et à Ahmed Driss Abdou et Fadhéla Belaabid de la wilaya de Sétif, en reconnaissance de leurs apports et contributions. Ce prix reflète tout l'intérêt que l'Algérie porte au saint Coran et vise à découvrir les jeunes talents et à favoriser l'échange, en sus d'encourager l'esprit de compétition. Un concours national d'encouragement des jeunes récitants du Coran sera organisé en parallèle au profit des enfants de moins de 15 ans. Institué en 2003 sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le prix international d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Coran, se veut une tradition à perpétuer, à travers laquelle des récitants venus de plusieurs pays musulmans concourent à un même but et traduit l'attachement du peuple algérien à ce Livre sacré et à sa religion. Des présents seront remis aux lauréats de ce concours, lors d'une cérémonie prévue le 27 Ramadhan à la Grande mosquée d'Alger.