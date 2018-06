APW d’Alger : Circoncision de 150 enfants

La prestigieuse salle des fêtes Dounia Parc d’El Achour, a abrité, mardi dernier, une cérémonie de circoncision collective d’enfants, organisée à l’initiative de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger. «Cette opération touche au total 150 bambins issus de familles démunies, des orphelins et des handicapés issus des quartiers défavorisés de la capitale», a déclaré à El Moudjahid Mme Farida Djabali, vice-présidente de l’APW d’Alger, chargée des affaires sociales, culturelles et des affaires religieuses et wakfs.

En effet, Mme Djabali a fait savoir que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'action humanitaire et de solidarité que réalise l’APW en chaque mois de Ramadan, affirmant que APW d’Alger consacre, chaque année, un budget important pour les œuvres caritatives au profit des franges les plus démunies de la société.

La vice-présidente de l’APW d’Alger a souligné que cette action, qui a concerné une centaine d’enfants issus de familles nécessiteuses, vise, entre autres, à assurer le bon déroulement des opérations de prise en charge et d'entraide sociale durant le mois de Ramadan, en contribuant à la relance du développement social et du secteur, et des œuvres sociales en général.

On apprend, également, que l’opération de circoncision est prévue, samedi prochain à l’hôpital de Ben Aknoun, Boukhroufa Abdelkader. «Une équipe de médecins spécialistes, d'infirmiers et d'acteurs de la société civile a été mobilisée pour assurer le bon déroulement de cette opération», a rassuré Mme Djabali. Outre cette initiative, la responsable a fait remarquer que la commission veille durant tout le mois de Ramadhan à programmer des visites à certains restaurants d’El-Iftar à travers les communes d’Alger, notamment ceux financés par la wilaya ainsi que par les communes. «Ces visites visent à s’enquérir de près des conditions d’accueil des citoyens, de la préparation des différents plats d’El-Iftar et du respect des règles d’hygiène», a-t-elle dit.

Il faut dire que la soirée organisée par l’APW a été un franc succès. Cette fête de ferveur, de piété et d'évocations a été rythmée par des activités et des animations qui firent autant la joie des parents que des enfants. «Stars de la soirée» ces bambins, vêtus de leurs nouvelles tenues de circoncis, ont fait une entrée digne de petits princes accompagnés d'une zorna avec ses tambourineurs vêtus d'éclatants ensembles traditionnels que la cérémonie festive a été ouverte. Ensuite les convives ont eu droit à des tours de magie, un spectacle de marionnette, et à un numéro de deux clowns, qui sont arrivés à arracher des sourires et des éclats de rires, faisant la joie des petits et des grands.

Harmonieusement regroupés sur la scène, des vieilles femmes leur ont assuré la précieuse tradition d’El Henna dans une atmosphère émouvante sous les youyous des mamans présentes fières de leur progéniture.

Ne pouvant pas retenir ses larmes, Lamia, maman du petit Omar, a affirmé que cette cérémonie de circoncision est un événement majeur dans son existence «Grâce à eux, nous avons partagé avec d’autres familles des moments de joie et de fête pour célébrer la circoncision de nos enfants en ce mois de baraka dans des conditions que nous n’aurions jamais pu leur offrir», a-t-elle souligné.

Entre autres, plusieurs artistes se sont produits devant un public conquis en créant une ambiance de fête. Ce n’était que du bonheur pour les enfants circonscris et leurs familles qui ont salué cette louable initiative.

Sarah A. Benali Cherif