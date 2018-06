Commerce informel : Saisie de 12.274 produits pyrotechniques

Poursuivant les efforts déployés livrés au commerce informel et de surcroît les produits dangereux et prohibés pouvant affecter la santé du citoyen, les services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif viennent de réaliser un joli coup de filet en mettant la main sur un individu faisant dans les produits pyrotechniques et procéder ainsi à la saisie de plus de 12.000 unités de ce genre.

Exploitant des informations faisant état d’une tentative d’introduction à bord d’un véhicule s’apprêtant à introduire une aussi importante quantité de produits pyrotechniques dans cette ville, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Hamam Sokhna réagiront aussitôt et parviendront à identifier le véhicule en question, qu’ils parviendront à intercepter et à immobiliser sur les lieux d’un point de contrôle qu’ils dresseront à l’entrée est de cette ville.

De la fouille minutieuse qui sera effectuée sur ce véhicule, les éléments de la police parviendront en effet à mettre sur une grande quantité de ces produits estimée à 12 274 unités pyrotechniques de différents types et calibres destinée sans nul doute à être écoulée à la veille du mois de l’Aïd-el-Fitr, sachant que ce genre de produits est particulièrement prisé par les enfants et les jeunes dans de pareilles circonstances.

C’est ainsi qu’il a été procédé à l’ouverture d’une enquête à l’effet de connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire, et la provenance de tels produits qui ne peuvent que nuire à la santé du citoyen et affecter négativement l’économie nationale, sachant qu’il s’agit de produits prohibés connus pour le danger qu’ils présentent.

Une procédure judiciaire, ajoute le communiqué de cellule de communication de la sûreté de wilaya, a été également ouverte à l’encontre du mis en cause, pour détention de produits prohibés sans autorisation et transmise à la juridiction compétente, au moment où la marchandise saisie sera remise aux services concernés.

Une affaire que les services de police mettent encore une fois à profit pour rappeler les citoyens des dangers que présentent ces produits pyrotechniques et les dégâts qu’ils peuvent occasionner, notamment des blessures graves, appelant les parents à ne pas acquérir ce genre de produits pour leurs enfants et les invitant à dénoncer tout acte et forme de commerce informel par le biais du 1548 ou du 17.

F . Zoghbi