Marché de la volaille : Les prix s’envolent

Le prix du poulet a «pris des ailes» et commence à atteindre un pic sans précédent cette semaine. En effet, à travers tous les marchés de la volaille de Mascara, cette viande blanche est écoulée à 420 DA le kilogramme, soit une hausse de près de 40% comparativement à une période très proche où le poulet était cédé à 290 DA. Cette montée inexpliquée des prix a suscité l’incompréhension et le mécontentement des citoyens, et chacun y va de son analyse pour commenter une telle hausse qui commence à faire mal et cette saignée, nous dit un boucher, risque de prendre des proportions inquiétantes. Cette flambée vertigineuse et soudaine du pouvoir d’achat pour ce type de viande qui, à défaut de la viande rouge inaccessible eu égard à son prix pour les bourses moyennes, voila que ce substitut alimentaire de protéinique est sujet de discussion des ménages qui ne savent plus à quel saint se vouer quand il faut acheter un poulet rôti, histoire de se faire plaisir et partager cela avec sa famille ou les invités du jour. C’est la question que se posent de nombreux habitants notamment ceux qui célèbrent les fêtes de mariage et autres, et l’on ne comprend plus rien à rien en l’absence totale des services censés contrôler les prix. La hausse inexpliquée a pris tout le monde de court, disait une mère de famille exaspérée et d’ajouter : «Il n’y a pas si longtemps, avant le mois sacré de Ramadhan, je payais le poulet entre 180 DA et 220 DA et voilà de nouveau une envolée». Un revendeur de poulet rencontré explique cette situation par l’éternelle équation de l’offre et de la demande. toutefois il était à dix mille lieues de convaincre sa clientèle car, selon ce dernier, cette flambée croissante s’explique notamment en raison de la consommation du poulet en cette période. De arguments avancés ici et là, mais il y a quelques jours, les professionnels de l’élevage avicole de ce segment de production nous ont fait la certitude que hausse et flambée du poulet, il n’y en aura pas, alors où est le maillon faible de la chaîne et où est la faille ? Des questions qui méritent des réponses mûrement réfléchies parce que l’occasionnel et le ponctuel dans les déclarations des responsables de ce secteur vital quand on les rencontre qui nous font miroiter monts et merveilles pour la question des prix et puis comme par enchantement, la question de la flambée des prix de la viande blanche repend le dessus, au grand désappointement et l’incompréhension des consommateurs qui se rabattent sur le poulet, compte tenu de son prix jugé abordable aux limites du pouvoir d’achat à na pas dépasser, comme c’est la cas du prix de la volaille en cette fin d’été. Les plus sceptiques et les optimistes parmi les citoyens vivent dans l’expectative et attendent des jours meilleurs. En attendant, le prix de la sardine a nettement chuté ces derniers jours pour atteindre le seuil fatidique de 100 DA le kg.



A. Ghomchi