Travail des enfants pendant le ramadhan : Un phénomène qui prend de l’ampleur

Si le travail des enfants ne dépasse pas les 05% (selon les chiffres du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale), il reste une réalité tangible dans un pays où la déperdition scolaire continue de faire des dégâts (entre 400.000 et 500.000 élèves chaque année), alors que la formation professionnelle peine à attirer les exclus de l’école.

Le Réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant Nada appelle à renforcer davantage le cadre juridique relatif à la protection de l'enfant, notamment la mise en œuvre des mesures interdisant le travail des enfants de moins de 16 ans et le contrôle du marché informel. Tout en recommandant à «renforcer davantage les acquis en matière de la protection de l'enfant en Algérie», le Réseau Nada a appelé, dans un communiqué à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfance, à «renforcer davantage le cadre juridique relatif à la protection de cette catégorie de la société». Il s'agit pour Nada notamment de la mise en œuvre de mesures interdisant le travail des enfants de moins de 16 ans.

Il faut savoir que le ramadhan est un mois propice à l’augmentation de ce phénomène où des milliers d’enfants se mettent, en l’espace de trente jours, au commerce. En effet, durant le mois sacré de Ramadhan, ce phénomène de travail des enfants prend de l’ampleur, et le pire c’est qu’il passe comme un fait normal puisque les consommateurs se sont habitués au spectacle d’enfants qui fourmillent dans tous les marchés de la capitale, vendant tout ce qui s’achète et faisant concurrence aux commerçants adultes. La coïncidence avec les vacances de l’été fait que de nombreux enfants sont disponibles et ne rechignent pas au travail. Il suffit d’installer des étals de fortune ou d’exposer sa marchandise dans des paniers à même le trottoir pour venir allonger la longue liste de commerçants. Toutes les régions du pays sont marquées par ce phénomène conjoncturel. Aux bords des routes, sur les trottoirs, dans les marchés publics, devant les mosquées… Pratiquement aucun endroit n’est épargné par l’envahissement de ces écoliers devenus commerçants. «Le phénomène du travail des enfants interpelle toute la société et les pouvoirs publics qui doivent mettre un terme à l’exploitation machiavélique de cette frêle jeunesse par des employeurs qui osent recruter à bon marché des enfants issus des couches défavorisées», dit, dépité, un enseignant.



500.000 enfants exploités, selon la Forem



Selon une enquête menée depuis 3 ans, la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem) affirme avoir recensé pas moins de «500.000 enfants exploités sans compter ceux qui ne sont pas déclarés, notamment dans les zones isolées». Pourtant, les chiffres donnés par les autorités relatifs au travail des enfants sont dérisoires. A peine 0 ,05 % des enfants âgés de moins de 16 ans travaillent depuis ces 10 dernières années, selon l’inspection du travail du ministère. Les inspecteurs reconnaissent que ces statistiques ne concernent que les enfants qui sont liés par une relation de travail à un employeur, ceux qui travaillent pour leurs familles ou de manière clandestine pour des employeurs qui ne les déclarent pas ne sont guère concernés par ces chiffres. «Aucun contrôle ne peut se faire sur ces enfants qui travaillent dans les rues, champs ou commerces car aucune disposition n’existe dans la loi du travail les concernant», affirme avec regret un inspecteur au ministère du travail qui appelle à l’ouverture d’un débat national autour de cette problématique impliquant plusieurs secteurs. Car, il faut savoir que la loi 90-11 ne protège que les enfants âgés de moins de 16 ans qui ont un emploi à travers un contrat de travail et ne protège pas ces centaines d’enfants qui travaillent hors du circuit légal. Pour des associations de défense des droits de l’enfant, ce phénomène prend de plus en plus de d’ampleur. Elles dénoncent la banalisation de ce phénomène. Les raisons sont multiples. En l’absence d’une étude crédible sur ce fléau, les sources se contredisent sur l’évaluation du taux des enfants en milieu de travail. Une lutte organisée entre différents intervenants est plus que nécessaire pour éradiquer ce phénomène. Ces enfants sont tributaires d’une situation sociale qui les pénalise, perturbe leur épanouissement, les prive de leur enfance et les marque par l’expérience d’un travail précoce.



La loi ignore les enfants qui travaillent hors du circuit légal



L’Algérie, de par ses obligations internationales, a procédé à la ratification des conventions 182 et 138. La première concerne le travail en Algérie des enfants et l’autre l’âge légal du travail. Mais les lois internes protègent-t-elles réellement les enfants contre leur exploitation dans le monde du travail ? La loi 90-11 ne protège que les enfants âgés de moins de 16 ans qui ont un emploi à travers un contrat de travail, et si les statistiques issues des contrôles sont si minimes, c’est parce que les employeurs connaissent les sanctions qu’ils encourent, toutefois aucune disposition dans la loi ne protège ces centaines d’enfants qui travaillent hors du circuit légal, ces garçons et filles astreints de subvenir aux besoins de leurs familles. Ces dernières, bien que conscientes du danger qui guette leurs enfants, disent qu’elles n’ont pas le choix.

«Nous n’avons aucune ressource. Personne ne travaille pour subvenir à nos besoins. La vente du pain est notre seule ressource. C’est moi qui le prépare. Si le gamin ne le vend pas, nous n’aurons rien à manger», nous dira une maman dont l’enfant vend du pain à l’ouest d’Alger. «J’aurais aimé que mon enfant aille à l’école comme tous ses amis. Mais le destin en a voulu autrement. Allah ghaleb, nous n’avons pas le choix. La vie est dure et je devais faire avec les moyens du bord», nous dira-t-elle avec amertume. Pour M. Hamdan, sociologue, «il est primordial d’ouvrir un débat national afin de rechercher les mécanismes efficaces de lutte contre ce phénomène et créer un dispositif spécial pour ces familles dans le besoin».



« Le numéro vert de Nada, une réussite. »



Tout en félicitant le ministère de la Solidarité nationale pour «l'élaboration du plan de la prévention de la mendicité» dans le cadre d'une stratégie globale de protection de l’enfance, le réseau Nada, qui fête le 10e anniversaire du lancement du numéro vert 30-33 «Je t'écoute», parle d’une réussite incontestable. Ce numéro vert a contribué à «faire progresser les droits des enfants et à lutter contre les violences sous toutes leurs formes». «Force est de constater aujourd'hui que le signalement est devenu désormais une culture et un acte responsable dans la société, un outil de protection et un indicateur fiable sur l'évolution des violences dans la société», relève le Réseau Nada, qui annonce la préparation de son deuxième rapport sur la situation des droits de l'enfant en Algérie.

Farida Larbi