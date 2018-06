Clôture des 2es journées du malouf pour les jeunes : L’association «Rasd Maya» excelle à Souk Ahras

L’association Rasd Maya de Skikda a conquis le public à la salle Miloud Tahri de Souk Ahras lors de la soirée de clôture des 2es journées du malouf pour les jeunes, ouvertes le 1er juin.

La troupe a exécuté avec excellence, dimanche soir, une nouba Erraml El-kebir du genre Zidane et un Aroubi «Y’bat Y’raï Lehbab» que l’assistance composée essentiellement de jeunes et des familles a chaleureusement applaudi.

«Les spectateurs ont été de véritables mélomanes qui savent apprécier la musique authentique malouf», a déclaré à la fin du concert Ahmed Kechat, président de l’association Rasd Maya qui a salué la tenue à Souk Ahras de cette manifestation initiée par l’association de musique andalouse Ezzahra de concert avec la direction de la Culture et la maison de la culture Tahar-Ouettar.

Mariant savamment les styles tunisien et constantinois du malouf, l’orchestre de l’association Ezzahra a exécuté plusieurs mouwachahate de haute facture.

Pour le chef d’ orchestre, Abdelakrim Zelagui, ces journées ont constitué une opportunité pour la rencontre des adeptes de plusieurs écoles de musique andalouse favorisant les échanges entre eux.

Ces 2es journées de musique malouf pour les jeunes ont réuni près de 90 musiciens âgés de 10 à 35 ans, représentant six associations dont El Makdiria, El Motribia, El Widadia (Blida), Rasd Maya (Skikda), Les cadets d’Andalousie (Sedrata, Souk Ahras) et Ezzahraa (Souk Ahras).

Il y a lieu de rappeler que l’objectif des journées est de «découvrir les jeunes talents et préserver ce patrimoine musical authentique en favorisant les échanges entre les associations artistiques», selon la même source.

Le directeur de wilaya de la Culture, Tahar Arris, a appelé à l’ouverture des journées à valoriser et développer ce pan du patrimoine culturel national immatériel qui représente, a-t-il soutenu, un «élément essentiel de l’identité»culturelle nationale».

Selon les participants, ces journées qui verront la distinction de jeunes artistes et de figures artistiques, permettent d’apprécier les efforts de formation faits par les associations et d’asseoir les bases d’une manifestation au service de cette musique ancienne qu’est le malouf.