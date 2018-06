Télé-ramadhan : histoires d’amour…

Les histoires d’amour, histoires d’amour finissent mal en général, complainte que chante Rita Mitsouko semble être le crédo du feuilleton «El Khaoua», tant ses histoires d’amour s’achèvent avant même de commencer. Rahim, avocat de la famille Mostfaoui est amoureuse de la belle Yasmine atteinte d’un cancer qui n’y croît pas et pense au mieux qu’il s’agit davantage d’un sentiment de compassion. Elle doute de tout et ne le croît pas quand Rahim vient lui rendre visite à l’hôpital et lui parle d’amour. Elle pleure et lui reproche ses fréquents dîners avec son amie médecin. Il essaye de la consoler mais Yasmine demeure soucieuse. Pour mettre fin à un éventuel malentendu, Rahim rend visite à l’amie médecin pour lui signifier qu’il aime Yasmine et qu’il n’éprouve aucun sentiment pour elle. Séquence à fort potentiel dramatique qui, malheureusement, n’est pas exploité à bon escient. Yasmine malade joue très bien et est devenue la locomotive de ce feuilleton qui se perd dans les immenses espaces du désert et les grandes surfaces des luxueuses bâtisses.

Dans le lot des évadés, l’un d’entre eux a échappé à une mort certaine s’il n’était sauvé par un chef de gang dont la jeune fille est médecin. Elle se soigne et en tombe éperdument amoureuse. Lui également mais personne n’ose avancer dans ce terrain glissant. Une fois rétabli, il quitte le sud et la pauvre médecin se retrouve seule. Elle retourne de temps en temps dans la chambre qu’occupait son prince charmant et se met à rêver se rappelant de sa présence. Elle prend son oreiller et le serre très fort dans ses bras. Que de souvenirs ! Cette séquence dure longtemps..., trop longtemps. À la télévision, une seconde c’est beaucoup, que dire alors d’une minute trente secondes. Bref, c’est une autre histoire d’amour qui se termine avant même d’être déclarée.

«El khaoua» affectionne les histoires d’amour. Un jeune homme d’un autre chef de bande vit une idylle avec la fille d’un concurrent de son père. Donc La demande au mariage est sûrement compromise. Un autre leader du Sud veut reprendre sa vie avec son ancienne femme, une Syrienne qui ne veut plus de lui. Sa belle mère réagit méchamment avec elle et devient à la limite raciste. Ses propos sont un morceau d’anthologie. Il t’a sauvé de la guerre et il t’a ouvert une clinique et maintenant tu ne veux plus de lui», lui reproche-t-elle. Et oui les histoires d’amour finissent mal. Mais ceci dit, est-ce que nous savons raconter les histoires d’amour ? Non assurément. Il y a de l’autocensure et les réalisateurs ne vont pas trouver de comédiens et comédiennes comme le montre bien l’excellent film «Normal» de Merzak Allouache qui traite bien ce sujet. Sinon en plein mois de Ramadhan, montrer des histoires d’amour au cinéma est un risque qui ouvre la voie à une fermeture d’au moins un mois. Alors, il vaut mieux s’abstenir.

Abdelkrim Tazaroute