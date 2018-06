Présentation d’El Mouhakama au TNA : Quand des comédiens aux besoins spécifiques font sensation

La pièce de théâtre «El mouhakama » du metteur en scène Djamel Guermi a été présentée mardi soir, au théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi (TNA) en présence d’un nombreux public. Le spectacle a été assuré par des personnes aux besoins spécifiques pour anéantir l’handicap et considérer cette catégorie en marge de la création artistique.

L’histoire de la pièce est simple, mais si forte en dramaturgie. Elle met en scène Meriem et Ahmed, deux jeunes amis qui grandissent ensemble, étudient dans la même université et s’aiment surtout depuis leur jeune âge. Après l’obtention de leur diplôme, Ahmed envisage de la demander en mariage et pense qu’aucune entrave ne pourrait le séparer de sa dulcinée.

L’esprit étriqué de ses parents fait que ces derniers ne peuvent concevoir l’union de leur fille avec ce jeune homme à cause de son hémiplégique qui le paralyse dans un fauteuil roulant. L’obstination d’Ahmed le poussera à aller tenter une intervention chirurgicale dont le pronostic de guérison (estimé à 1%) est quasi improbable.

Présenté en coordination avec l'Union nationale des handicapés algériens (UNHA) et avec la contribution du Fond national de la promotion et du développement des arts et des lettres, «El mouhakama» est une production originale du théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi (TNA), mise en scène par Djamel Guermi, assisté par Mohamed Islam Abbes sur un texte de Mohamed Nabil Rezzak. La scénographie a été signée par Iméne Daoui avec une création musicale de Nour Cherkit et les lumières de Mouffok Abdellah Mokhtar.

La pièce a mis en scène des comédiens aux besoins spécifiques, en vue de donner une vision critique et ironique du mépris témoigné à cette catégorie. Les comédiens ont incarné leur rôle avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme, posant des questions existentielles à la société et dévoilant les difficultés rencontrées dans leur vie quotidienne. La pièce tisse une trame dramatique simple, pimentée par une scénographie authentique et une parfaite maîtrise de l’espace scénique, ce qui témoigne du travail de fond effectué par le metteur en scène, qui a fait appel à un interprète dans le langage des signes, pour permettre aux personnes malentendantes de suivre et comprendre l'histoire.

Une «standing ovation» rarement vue à l’ex-opéra d’Alger a eu lieu à la fin du spectacle. L’idéal serait de créer une troupe théâtrale professionnelle permanente pour les personnes aux besoins spécifiques afin qu’ils puissent s’exprimer sur les planches, comme ils l’ont fait mardi soir avec beaucoup de brio.

Kader Bentounès