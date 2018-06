Selma Kouiret à l’Opéra d’Alger : Public subjugué !

Connue pour sa voix de chanteuse lyrique souvent attribuée au flamenco, la chanteuse Selma Kouiret a animé, dans la soirée de mardi dernier, à l’Opéra d’Alger, un concert musical dédié aux chants et à la musique arabo-andalouse.

Au cours de cette soirée exceptionnelle, l’ex-chanteuse du groupe Méditérranéo a embarqué son public dans un voyage de mélodies où elle a fusionné des classiques de la musique algérienne et du tarab à travers le prisme du flamenco et la musique latine.

Fidèle à son élégance, Selma qui était vêtue d’une belle tenue traditionnelle revisitée, composée d’un pantalon blanc et d’une belle veste karakou brodée en argent et perlée, a été chaleureusement applaudie par les présents de l’Opéra d’Alger dès son entrée sur scène. Pour cette soirée exceptionnelle, et dans un décor aux couleurs de l’émeraude, la cantatrice du style flamenco était accompagnée de son orchestre composé de sept musiciens dont deux guitares flamenco, guitare basse, luth, violon, clavier et une section percussion fournie, a entamé son show par un hommage à feu Samy El Djazairi avec le titre «Ya bnat el Djazaïr». Selma Kouiret a offert un programme musical raffiné avec des versions revisitées de classique de la chanson algérienne et arabe et rendant ainsi un hommage aux grands artistes. Avec sa très belle voix, l’Algérienne a fait découvrir aux mélomanes l’étendue de sa gamme vocale. Ce spectacle qui marque ses retrouvailles avec son public algérois après une absence de plus de 15 ans de la scène artistique, Selma interprète merveilleusement les plus grands titres qu’elle a repris avec des influences de jazz, de musique orientale, de salsa, ou encore de chaâbi et de haouzi qui se retrouvent dans un réceptacle flamenco homogène. Après l’hommage à Samy El Djazairi, Selma Kouiret a interprété le classique universel «Me esabe mucho» dans une nouvelle version oscillant entre mélodies gitanes et rythmes orientaux. Le programme choisi pour cette soirée ramadanesque pour un public moyennement présent était, en outre, ponctué avec des versions habillées de flamenco des classiques algériens "Wahran Wahran" de Ahmed Wahbi, un titre qui ne peut connaitre une meilleure reprise que celle octroyée par la gracieuse Selma, «Zourouni» de la chanteuse libanaise Fairouz. La chanteuse a jumelé le boléro cubain «Quizás, quizás, quizás» écrit par le Cubain Osvaldo Farrés en 1947 avec le titre «Belaaks» de Ramy Ayach. Elle a aussi interprété dans la même chanson le titre

«Chouf Couf» de Majda Erroumi à celui d’Edith Piaff «La vie en rose». Avec les deux titres de la déesse du Tarab el Arabi dont

«Able ma tchoufak aynaya» et « Inta omri» Selma Kouiret a ainsi rendu un vibrant hommage à Oum Kaltoum ; mais, également aux piliers de la chanson algérienne en l’occurrence Cheikh El Hasnaoui et Dahmane El Harrachi. Cet univers magique, tout en palettes musicales, que Selma a su dépeindre grâce à une partition lyrique dirigée avec une maestria telle que les présents subjugués suivaient avec fascination, marquée par des applaudissements de plus nourris et des youyous interminables.

Sihem Oubraham