Grand angle : Victoire

Que la première réaction publique en Israël à l’annonce de l’annulation du match de football qui devait opposer, samedi, Israel à l’Argentine, à El-Qods, ait émané du ministre israélien de la Défense, en dit long sur la nouvelle victoire diplomatique remportée par les palestiniens. Pourtant les israéliens, peu habitués à pareille déconvenue, ont espéré jusqu’à la dernière minute affirmant avoir encore une «lueur d'espoir» que ce match amical de préparation au Mondial-2018 puisse avoir lieu, alors que les déclarations du chef de la diplomatie argentine et d’un joueur de l’équipe ne laissaient plus aucune illusion quant à la décision finale. De son côté, la Fédération palestinienne de football s'est réjouie dans un communiqué de l'annulation de la rencontre et «remercie toutes les parties et les institutions populaires et sportives dans le monde entier pour avoir travaillé sans relâche afin que le message du sport, et du football en particulier, triomphe, et pour avoir refusé que le sport soit utilisé comme (...) un outil de chantage politique». Pour les palestiniens, leur requête était justifiée par leur crainte de voir l’Etat hébreux exploiter à des fins politiques la participation de l’équipe argentine, menée par son leader Lionel Messi, considéré comme «un symbole de paix et d'amour». Dans son message à la star mondiale du football, le président de la fédération palestinienne avait déclaré : «Nous lui demandons de ne pas participer au blanchiment des crimes de l'occupation» israélienne. Et en raison de sa visibilité médiatique, le football est souvent exploité par les régimes politiques de tous genres. Et si dans certaines situations il peut servir de médiateur diplomatique, comme ce fut notamment le cas en 1998 lors de la Coupe du monde en France à l'occasion du match opposant l'équipe des États-Unis à celle d'Iran, ce sport-roi est aussi utilisé comme arme de propagande. Autre preuve de l’impact du football, lorsqu’en 2004, le Bnei Saknin fut le premier club représentant d'une ville arabe à remporter la Coupe d'Israël de football des fans du Betar Jérusalem, issus du nationalisme israélien et membres du Likoud où divers partis de droite ont publié une nécrologie dans un journal pour annoncer la mort du football israélien. Et en 2018, le club déclare vouloir se renommer le Betar Trump Jérusalem en hommage au président américain Donald Trump qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et y a transféré l'ambassade américaine. C’est pour dire ô combien ce que les palestiniens viennent d’obtenir est important.

N. K.