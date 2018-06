Tragédie des naufragés de Kerkennah : Le HCR consterné

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a exprimé mardi sa consternation et sa vive préoccupation après une «nouvelle tragédie en Méditerranée», avec au moins une cinquantaine de migrants morts noyés dans le naufrage d'un bateau au large des côtes de la Tunisie. Le bilan du naufrage s'est alourdi à 65 morts, selon un dernier bilan du ministère de l'Intérieur. Deux corps de migrants ont été repêchés, hier, au large des Iles Kerkennah, portant à 65 le nombre total de victimes et les gardes-côtes, la marine nationale, la protection civile et la douane poursuivent leurs recherches, ajoute la même source. Une embarcation transportant près de 200 migrants clandestins a fait naufrage, dans la nuit de samedi à dimanche, à 5 miles des Iles Kerkennah. Le porte-parole du ministère tunisien de l'Intérieur, Khalifa Chibani, a annoncé mardi que les forces sécuritaires tunisiennes ont intercepté huit individus impliqués dans la planification de cette tentative d'émigration clandestine échouée dans la soirée de samedi au large de l'île de Kerkennah. Suite à ce drame, le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a annoncé le renforcement des forces sécuritaires sur l'île de Kerkennah à travers l'instauration d'un pôle sécuritaire.