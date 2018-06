Sommet de l’Otan : L’Alliance dans tous ses états

Taxes sur les importations d'acier et aluminium, mesures de rétorsions commerciales de l’UE à l’égard de Washington, sanctions économiques contre l'Iran qui vont contraindre les grandes entreprises européennes à quitter ce pays, les griefs entre Washington et Bruxelles ont jeté un froid dans les relations entre les deux parties. Ces tensions ne vont pas s’atténuer de sitôt à la veille d’un sommet important de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord le 11 et 12 juillet dans la capitale européenne. La coopération avec les initiatives de l'Union européenne en matière de défense et le partage de l'effort avec l'augmentation des dépenses seront deux des points de friction lors de cette rencontre. Des craintes qui ont emmené le secrétaire général de l’Otan, M. Jens Stoltenberg, à déplorer ces « désaccords majeurs ». Pour le chef de l'Otan. Cette phase dans l’histoire des alliés ne doit surtout pas « affaiblir le lien transatlantique ». Même si ce lien demeure fort notamment avec une présence plus importante de troupes américaines sur le sol européen, il n’en demeure pas moins que la politique du locataire de la Maison-blanche de tout remettre à plat peut miner la relation. Le 45e président des Etats-Unis avait déjà mis le feu aux poudres en qualifiant l’Alliance de «machine à cash», et n’a cessé depuis de faire preuve de volte-face. Après l'avoir critiquée, puis louée, le président américain a menacé en 2017 de quitter l'Alliance atlantique. «Obsolète», l'Otan était redevenue «un rempart pour la paix internationale». Des sauts d’humeur vite dissipés quand les 28 ont décidé de mettre la main à la poche. En effet, les États-Unis, qui supportent environ 70% des dépenses militaires de l'Otan, ont demandé aux autres pays membres de respecter leur engagement d'augmenter leur budget militaire à hauteur de 2% du PIB. Une demande que beaucoup peinent à honorer du fait de la crise. Mais ce qui inquiète le plus les autres membres de l’Otan, c’est cette volatilité dans les prises de positions américaine. Avec son slogan «l’Amérique d’abord », tendance purement isolationniste, les craintes soulevées par Trump vont peut-être obliger les Européens à prendre davantage leur sécurité en main et les amener à ne plus compter autant sur les États-Unis. Mais pour cela, il faut que les 28 adoptent une politique commune de défense, chose à laquelle ils n’y sont jamais parvenus.

M. T.