Jibril Rajoub, Président de la fédération palestinienne de football : « Israël-Argentine annulé, carton rouge à Israël »

Le président de la Fédération palestinienne de football (PFF), Jibril Rajoub, s'est félicité de l'annulation du match amical Israël-Argentine prévu samedi en préparation au Mondial-2018 de football, estimant mercredi qu'il s'agissait d'un "carton rouge" infligé à Israël et à sa politique expansionniste aux dépens des Palestiniens. «Ce qui s'est produit mardi constitue un carton rouge du reste du monde aux Israéliens afin qu'ils comprennent qu'ils n'ont le droit d'organiser ou de jouer au football qu'à l'intérieur de leurs frontières reconnues internationalement», a-t-il déclaré à la presse, en référence au statut d'El-Qods occupée où devait avoir lieu la rencontre.

L'annulation survient quelques heures après une mobilisation devant le terrain d'entraînement de la sélection argentine à Barcelone, où des militants palestiniens ont brandi un maillot de la sélection argentine maculé de peinture rouge sang en référence aux crimes israéliens contre les Palestiniens. Un incident qui a semble-t-il marqué les joueurs sud-américains, selon les médias argentins. Le ministre argentin des Affaires étrangères Jorge Faurie a indiqué que «les joueurs de la sélection ne souhaitaient pas jouer le match (...) Même le sélectionneur a demandé qu'il n'y ait pas d'autre rencontre et que la sélection se concentre sur le premier match en Russie, le 16 juin». Initialement prévu à El-Khalil, le match a été délocalisé à El-Qods occupée pour samedi après-midi. Le changement de lieu avait renforcé la mobilisation des Palestiniens, hostile à ce qu'il ait lieu dans la ville sainte, ce qui aurait constitué une manière de légitimer la politique israélienne. Après plus de 50 ans d’occupation des territoires palestiniens, El-Qods est entrée dans une étape dangereuse après que les Etats-Unis l’ont auto-proclamée capitale de l'occupant israélien et transféré leur ambassade dans cette ville sainte. Il s'agissait du dernier match de préparation de l'Argentine, avant la Coupe du monde en Russie, que l'Albiceleste débutera contre l'Islande le 16 juin, dans le groupe D. D'après la presse argentine, la Fédération argentine devait recevoir, en fonction de la participation de la star Lionel Messi, un cachet de 2 à 3 millions de dollars pour l'escale à El-Qods occupée, sur le chemin de Moscou.



La PFF félicite l’équipe d’Argentine menée par la star Messi



Mardi, la Fédération palestinienne de football s'était réjouie dans un communiqué de l'annulation de la rencontre et «remercie toutes les parties et les institutions populaires et sportives dans le monde entier pour avoir travaillé sans relâche afin que le message du sport, et du football en particulier, triomphe".

Elle «félicite les joueurs de l'équipe argentine menée par la star Messi pour avoir refusé d'être utilisés comme pont pour atteindre à des fins non sportifs», est-il encore écrit. Premier joueur à s'exprimer, l'attaquant argentin de la Juventus, Gonzalo Higuain, s'est félicité de l'annulation du match. «Finalement, nous avons pu faire ce qu'il convenait. Nous croyons que le mieux était de ne pas y aller», a-t-il dit sur la chaîne ESPN. Au moins 125 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars, lorsque les Palestiniens ont décidé d'organiser chaque vendredi «La marche du retour» —fortement réprimée par les forces d'occupation israéliennes— en commémoration de la Nekba de 1948, lorsque les Palestiniens ont été chassés de leur terre.