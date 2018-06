Sur le statut de la ville sainte d’El-Qods : La communauté internationale interpellée

La communauté internationale est interpellée plus que jamais à «faire preuve d'une solidarité agissante avec le peuple palestinien, victime au quotidien d'exactions perpétrées par l'occupant israélien», a indiqué, mardi à Moscou, l'ambassadeur palestinien en Russie, Abdelhafiz Nofal.

Intervenant lors d'une table ronde organisée à Moscou à l'occasion de la Journée mondiale d'El-Qods — célébrée le dernier vendredi de chaque mois de Ramadhan — le diplomate palestinien a dénoncé la politique israélienne de «judaïsation de la ville sainte d'El-Qods, ville qui lance un appel de détresse à toute la communauté internationale». «L'occupant israélien entreprend, en violation de la légalité internationale et des résolutions de l'ONU, une politique de judaïsation d'El-Qods visant des lieux sacrés, des rues auxquelles on change volontairement les appellations originelles, outre l'exil forcé imposé aux Palestiniens», a expliqué le diplomate palestinien.

«Le peuple palestinien souffre au quotidien des exactions israéliennes. Il paie, chaque jour, un lourd tribu pour recouvrer ses droits spoliés», a indiqué M. Nofal qui espère que pour cette année une plus grande conscience de la communauté internationale verra le jour, notamment après la répression sanglante dont est victime le peuple palestinien dans le sillage du transfert illégal de l'ambassade américaine à El-Qods. M. Abdelaziz Nofal a dans ce cadre réitéré la détermination des Palestiniens à poursuivre la lutte pour recouvrer leurs droits légitimes, soulignant que les terres palestiniennes et la ville sainte d'El-Qods «ne sont pas négociables et ne sauraient faire l'objet de marchandage». «Un règlement juste et équitable de la question palestinienne est la condition sine qua non pour mettre un terme au conflit dans la région», a conclu M. Abdehafiz Nofal, rappelant, dans la foulée, la position de la Direction palestinienne qui appelle à mettre en place un nouveau mécanisme international multilatéral, avec notamment les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, pour le règlement de la crise au Moyen-Orient.

Les participants à cette table ronde ont, à l'unanimité, condamné la répression sanglante perpétrée, ces dernières semaines, par l'occupant israélien contre des manifestants pacifiques palestiniens. Au moins 125 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le 30 mars, lorsque les Palestiniens ont décidé d'organiser chaque vendredi «La marche du retour» — fortement réprimée par les forces d'occupation israélienne — en commémoration de la Nekba de 1948, lorsque les Palestiniens ont été chassés de leur terre. La Journée mondiale d’El-Qods est un événement annuel destiné à exprimer la solidarité avec le peuple palestinien spolié de ses droits les plus élémentaires. Cette journée se veut également une opportunité pour protester contre le contrôle israélien sur cette ville, berceau des religions

monothéistes.