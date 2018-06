MCA : Bourdim et Morsli vont signer

Le MC Alger devrait signer deux nouvelles recrues dans les heures à venir. Très actifs sur le marché estival cet été, les dirigeants mouloudéens ont réussi à obtenir le transfert du très convoité milieu de terrain de la JS Saoura, Abderrahmane Bourdim. En tractations depuis plusieurs jours, les directions du MCA et de la JSS sont parvenues, ce mardi, à un accord définitif portant sur le transfert de Bourdim au Mouloudia. «Abderrahmane Bourdim jouera au Mouloudia la saison prochaine», a déclaré le porte-parole et non moins décideur de la JS Saoura, Mohamed Zerouati.

Autre arrivée, celle du gardien de but de l’OMédéa, Abdelkader Morsli. Kamel Kaci-Said a réussi à obtenir la libération du jeune gardien but pour le prix de 500 millions de centimes, avancent certaines sources. Il ne reste que la signature du contrat du joueur qui devrait intervenir dans les prochaines heures.

Le départ de Abdelkader Salhi pour la JSK a fait décider les dirigeants du MCA à se rabattre sur la piste du gardien de l’O Médéa. L’arrivée de ce dernier scelle, par ailleurs, définitivement le sort de Faouzi Chaouchi qui ne sera donc pas conservé par le Mouloudia, ce dernier ayant prolongé les contrats de Chaâl et le jeune Daâs.

Amar Benrabah