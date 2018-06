Match amical Portugal - Algérie, ce soir à 20h15 à Lisbonne : Les Verts défient les champions d’Europe

La sélection nationale jouera ce soir à Lisbonne, un match amical, très attendu par les inconditionnels des Verts, puisque l’adversaire n’est autre que le Portugal, champion d’Europe en titre. Traversant une mauvaise passe, notamment après l’inattendue défaite face au Cap Vert vendredi passé au stade du 5-Juillet, les Verts tenteront de se reprendre en la circonstance. Il est vrai que jouer le Portugal chez lui, avec sa pléiade de stars avec comme chef de file l’attaquant madrilène Cristiano Ronaldo ne sera pas une mince affaire pour Brahimi et ses camarades.

D’autant plus qu’ils joueront un adversaire qui prendra part à la phase finale de la Coupe du monde qui est en phase terminale de sa préparation. En effet, le match face à l’Algérie sera le dernier pour les Portugais avant de rejoindre la Russie. Pour sa part, l’équipe nationale se prépare en prévision des éliminatoires de la CAN-2019 du Cameroun.



Madjer et ses poulains déterminés



Madjer et ses poulains sont déterminés à faire de leur mieux afin de faire oublier leur déroute devant les Capverdiens, même s’il faut reconnaître qu’ils ont joué de malchance ce jour-là avec cinq ballons sur le poteau. Sans cesse décrié, le sélectionneur national, Rabah Madjer tient absolument à réussir cette autre sortie avec l’équipe d’Algérie.

Il veut au moins voir une bonne production de son équipe et si possible un résultat positif. Même si à priori, le Portugal part largement avec les faveurs des pronostics, l’Algérie nous a habitués à fournir de grands matches face à des adversaires de gros calibre. Comme en football tout est possible, un sursaut d’orgueil n’est pas a écarté. Si certains prédisent à l’avance une raclée pour les Verts, Bentaleb, Soudani et autres, ne l’entendent pas de cette oreille et veulent prouver qu’ils sont capables du meilleur. L’occasion leur est donnée pour le démontrer. L’EN a besoin d’un retentissant résultat face à une sélection d’envergure pour repartir du bon pied. Toutefois, au-delà de l’importance d’arracher un résultat positif pour se remonter le moral, une défaite n’enterrera pas pour autant la sélection nationale.



Éviter une débâcle !



Toutefois, elle doit éviter une débâcle pour éviter de sombrer dans la crise. Pour sa part, Madjer sait parfaitement qu’il est attendu au tournant. C’est pourquoi, il doit mettre au point un plan de jeu adéquat et efficace qui permettra aux Verts de tenir la dragée haute à la sélection portugaise. «Jouer face au champion d’Europe chez lui à Lisbonne va certainement marquer les esprits. Je n’ai pas hésité à dire oui pour jouer face au Portugal. C’est avoir du courage que de le faire. Toutefois, je ne suis pas d’accord avec l’horaire du match (20h15), surtout en ce mois sacré de Ramadhan et qui coïncide en plus avec le moment de la rupture du jeun. Je vais en parler avec les joueurs. Même en cas de défaite, ça sera un match pour l’histoire», a affirmé Rabah Madjer lors de sa récente sortie médiatique. Il pourra, par ailleurs, compter sur l’ensemble de ses joueurs, puisqu’aucun n’est blessé.



Des changements attendus dans l’équipe



Jouer face à Cristiano Ronaldo est une source de motivation pour Mandi and Co. La composition d’équipe devra connaître quelques changements, avec la titularisation attendu de Salhi en lieu et place de Chaouchi, auteur d’une grosse bourde face au Cap Vert, pour garder la cage de la sélection. Slimani devrait lui aussi être aligné d’entrée. Possible aussi de voir Medjani débuter la partie, soit dans l’entrejeu ou au niveau de l’axe de la défense. Le staff technique veut corriger les lacunes relevées lors du dernier match devant les Capverdiens. L’EN sera-t-elle à la hauteur des attentes du public algérien face au Portugal ? Madjer fera-t-il taire ses détracteurs en la circonstance ou bien ces derniers auront-ils une nouvelle occasion de demander son départ ? Réponse dès ce soir, avec le visage que présentera l’équipe d’Algérie contre le champion d’Europe en titre.

Mohamed-Amine Azzouz