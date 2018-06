Rencontre avec les présidents des fédérations sportives : M. Hattab annonce de profondes réformes

Visiblement déterminé à redresser un secteur malade souffrant de nombreux maux, dont la division et les luttes pour le pouvoir, notamment, M. Mohamed Hattab, a tenu à réunir les principaux acteurs et responsables du mouvement sportif national, pour leur faire part de quelques détails, à propos des réformes profondes envisagées par son cabinet.

«C’est une première rencontre de dialogue et de concertation avec l’ensemble des fédérations sportives nationales pour arrêter la stratégie à adopter et la démarche à suivre pour relever ce secteur et permettre au sport algérien de retrouver sa place au niveau international, notamment les disciplines qui traditionnellement permettaient à notre pays de se distinguer au plus haut niveau. Désormais, il n’est plus question de continuer dans ce sens. Nous devons mettre en place une stratégie avec des objectifs bien déterminés à atteindre à court et moyen termes, en exploitant toute l’expérience des différents acteurs du mouvement sportif national, nos compétence et les moyens dont nous disposons. Il faut donner un nouveau souffle au mouvement sportif national grâce à la contribution et la collaboration de tous. Aussi, nous n’allons pas tout effacer et reprendre à zéro. Bien au contraire, nous allons faire le point sur les différent projets s’inscrivant dans le cadre programme du président de la république pour le secteur, en recensant les travaux qui ont été fait et ceux qui restes à réaliser», a d’emblé déclaré le ministre de la Jeunesse et Sports à l’occasion d’une rencontre avec les 47 fédérations sportives nation, hier, au Centre de presse du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, avant de poursuivre : «Nous avons fait l’état des lieux et établi le diagnostic. Nous savons parfaitement ce qui se passait au niveau des fédérations et même du MJS. Il faut mettre un terme à certaines pratiques. Pour pouvoir profiter de subventions pour leurs déplacements à l’étranger, certaines fédération incluaient dans leur délégation des cadres du ministère, c’est une honte.

Par ailleurs, il faut arrêter avec les divisions et les différentes luttes qui ont fait beaucoup de mal au sport national et l’ont mis à genoux. Même si on a des divergences, il faut savoir dépasser cela pour l’intérêt de l’Algérie. Il faut améliorer les relations entre les différents acteurs du mouvement sportif national.»



Nouvelle stratégie de développement du sport



D’autre part, le ministre de la Jeunesse et des Sports a annoncé la mise en place d’une commission chargée de mettre en œuvre la nouvelle stratégie de développement et de promotion du sport national.

«Cette commission se chargera de l’étude des différents articles de la loi 05/2013 et l’élaboration des textes d’application pour sa mise en œuvre, notamment, les textes relatifs à formation des jeunes athlètes et de l’encadrement, l’exploitation des différentes infrastructures et autres centres de préparation existant et l’avancement des travaux pour la réalisation des autres projets restant et les relations avec les différentes instances sportives internationales», a indiqué M. Mohamed Hattab en soulignant «Cela dit, les résultats doivent suivre aussi, parallèlement. Il ne faut pas oublier que nous avons une obligation de résultats, dans la mesure ou l’Etat investit et offre les moyens nécessaires pour la préparation des différentes équipes nationales. Nous allons bientôt prendre part aux Jeux Méditerranéens de Tarragone. Même si la préparation pour ces joutes à été perturbée par les problèmes que tout le monde connait, nous devons réaliser de bon résultats.

On ne va pas se rendre en Espagne pour faire de la figuration. Ce sera aussi le cas lors des Jeux Africains de la Jeunesse, prévus à Alger du 12 au 22 juillet, des Jeux Olympique de la Jeunesse qui auront lieu au mois d’octobre en Argentine et les Jeux Méditerranéens d’Oran en 2021», a indiqué le MSJ, avant de céder la parole aux présidents des fédérations, qui lui ont fait brièvement un compte-rendu de leurs différents problèmes.

Rédha M.