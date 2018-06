JSK : Abdelkader Salhi s’engage pour 2 saisons

Revirement de situation à 180° dans le dossier Abdelkader Salhi. Le gardien de but international, un temps annoncé avec insistance au Mouloudia d’Alger, s’est finalement engagé avec la JS Kabylie. Alors que des rumeurs le donnaient acquis au Mouloudia, la signature étant prévue pour après le match Portugal –Algérie, annonçaient les mêmes sources, voilà que l’ancien pensionnaire du CRB surprend tout le monde en signant, hier, officiellement à la JSK un contrat de deux saisons. Ainsi, Abdelkader Salhi devient la troisième recrue estivale de la JSK après Benkhelifa (PAC) et Souyed (RCA).

La direction de la JSK devrait finaliser avec Samy Slama, un arrière gauche franco-algérien de 27 ans aujourd’hui. Selon le président Cherif Mellal, au moins deux joueurs émigrés et deux Africains viendront renforcer l’effectif des Canaris dans les prochains jours. L’un des joueurs en question est l’attaquant du Burundi, Fiston Abdul Razak. Cet attaquant de 25 ans plaît beaucoup aux recruteurs de la JSK. Une invitation lui aurait été envoyée pour venir négocier son transfert et éventuellement signer son contrat.



Djamel Menad sur les tablettes



Par ailleurs, il semblerait que la direction de la JSK a tranché la question du nouvel entraîneur. Alors que Cherif Mellal n’a pas cessé de répéter que le successeur de Youcef Bouzidi sera un étranger, ses plus proches collaborateurs ont opté pour une solution locale : Djamel Menad. En effet, Mouloud Iboud, ancien capitaine emblématique de la JSK et conseiller du président Mellal a déjà fait une proposition à l’actuel adjoint de Rabah Madjer en sélection nationale.

Amar Benrabah