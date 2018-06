EN : Menad sur le départ

On apprend d’une source bien informée que l’entraîneur adjoint de l’EN, Djamel Menad, a décidé de quitter le staff technique de l’EN. Il s’apprête à démissionner dès la fin du match amical de demain contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Menad ne supportant plus le climat malsain actuel, avec la campagne anti-Madjer. Le comportement du public du stade du 5-Juillet lors du match amical perdu face au Cap-Vert, avec les sifflets et insultes qui fusaient des tribunes, où des pseudo-supporters de l’EN, n’ont cessé d’insulter le sélectionneur national, les membres de son staff, prenant même cause avec l’équipe adverse, l’ont amené à prendre cette décision. Il a même fait part de cela à Madjer. En plus de cela, Menad est sur le point de répondre aux sollicitations de son ancien club la JSK. Le président Mellal veut lui confier la barre technique des Canaris. Affaire à suivre.

M.-A. A.