Equipe Nationale : La FAF défend Madjer

Victime d’une campagne féroce depuis sa désignation à la tête des Verts, le sélectionneur national Rabah Madjer serait sur le point d’être limogé après le match amical de demain face au Portugal, selon des informations rapportées par de nombreux médias. Seulement, voilà qu’un communiqué de la FAF, sur son site internet, vient enfin de mettre les choses au point pour le défendre. Dans ledit communiqué, il est mentionné : «Des voix non autorisées se sont élevées pour réclamer des changements dans la gestion technique de l’équipe nationale A, notamment au lendemain de la défaite en match amical face au Cap-Vert (2-3). Le président de la Fédération algérienne de football et son Bureau fédéral et, tout en respectant les avis des uns et des autres, rappelle à l’opinion publique que toutes les décisions engageant l’avenir du football national et de l’équipe nationale sont de la seule et unique souveraineté du Bureau fédéral de la FAF, comme stipulé dans l’article 36 des statuts de la Fédération algérienne de football. Aussi, le président de la FAF et les membres du Bureau Fédéral dénoncent la campagne d’acharnement menée contre la personne du sélectionneur national, surtout à la veille d’une rencontre amicale aussi importante contre le Portugal ce jeudi 7 juin à Lisbonne».

Jeté à la vindicte populaire, alors qu’il a toujours été choyé par les Algériens, la star du football algérien des années 1980/90 s’est retrouvé la plupart du temps seul et sans soutien. Le communiqué de la fédération signifie-t-il pour autant que le président de la FAF et les membres de son bureau maintiennent leur confiance à Madjer ?

Seuls les concernés peuvent répondre à cette interrogation qui taraude les esprits des inconditionnels de l’Equipe d’Algérie, même si à travers la lecture du communiqué, on peut répondre par l’affirmative, non sans émettre des réserves.



« Jugez-moi en matches officiels. »

A vrai dire, le sélectionneur national, Rabah Madjer n’est pas épargné par les critiques, depuis son installation à la tête de la sélection nationale. Il a été aussi victime d’une campagne féroce de dénigrement, que se soit dans certains médias où dans les réseaux sociaux. Cette campagne a été bien orchestrée par ceux qui se sont vigoureusement opposés à sa désignation à la barre technique des Verts. Si Madjer n’a pas cessé d’affirmer qu’il acceptait toute critique objective, il s’est élevé contre ceux qui sciemment ne cessent de le descendre en flammes pour le déstabiliser et pousser la situation au pourrissement pour contraindre les décideurs à son limogeage. L’homme à la talonnade magique estime qu’il est victime d’une campagne dont le ou les auteurs sont connus de tous. Il accuse ceux qu’ils qualifient de perturbateurs, d’avoir tout fait pour monter l’opinion publique contre lui. Il estime que son bilan n’est pas aussi mauvais qu’on veut le faire croire, avec trois victoires pour autant de défaites enregistrées par l’Equipe d’Algérie sous sa coupe, avec en sus cinq matches amicaux livrés pour une seule rencontre officielle face au Nigeria. Pour lui, ce n’est qu’une phase de préparation, rappelant qu’on ne pourra réellement le juger qu’une fois les matches officiels entamés, avec les éliminatoires de la CAN-2019, qui débuteront au mois de septembre prochain et la confrontation Gambie-Algérie à Banjul. Celle-ci sera considérée comme la première véritable sortie officielle de l’EN sous la coupe de Rabah Madjer. «Jugez-moi en matches officiels» ne cesse-t-il de rappeler. Ce dernier se dit toujours autant déterminé à réussir sa mission à la tête des Verts, malgré tout ce qu’il subi en ce moment. Le laissera-t-on poursuivre sa mission après le match amical face au Portugal ? On le verra bien…

Déplacement hier des Verts à Lisbonne

C’est hier après-midi que la sélection nationale a quitté le CTN de Sidi Moussa pour rejoindre la capitale portugaise Lisbonne, en prévision de la rencontre amicale demain face au Portugal, champion d’Europe en titre. Le staff technique, sous la conduite de Madjer, a prévu deux séances d’entraînement à Lisbonne dont une au stade de Luz à l’heure du match.

