Au Forum D’Echaâb : Hommage à Mohamed Sellah

L’un des événements les plus marquants du football national est sans nul doute la victoire des Verts face à la sélection de la République Fédérale d’Allemagne (2-1), à l’occasion du Mondial de 1982. Ce moment historique est resté gravé dans les mémoires des Algériens. Tout le monde se rappelle de cette génération d’or de footballeurs, à l’image des Belloumi, Dahleb, Madjer, Assad et autre Zidane, mais aussi de la voix de Mohamed Sellah qui accompagnait les images de la télévision algérienne pour commenter les deux réalisations de l’équipe nationale lors de cette partie.

«Beaucoup de gens ne le savent pas. Cette rencontre était commenté par les deux envoyés spéciaux de la Télévision algérienne à Gijón (Espagne), en l’occurrence Rabie Daas et Mohamed Merzougui. Mais pour les deux buts des Verts, j’ai réalisé un montage où j’ai inclue la voix de Mohamed Sellah, qui lui faisait le commentaire pour la Radio parce que je l’ai trouvé émouvant. Toutes les chaînes ont repris ces séquences de buts qui tournaient en boucle, par la suite», a révélé Benyoucef Ouadia, ancien directeur des sports à l’ENTV et grand ami du défunt. L’Organisation Nationale des Journalistes Sportifs Algériens en collaboration avec le quotidien Echaab a tenu à rendre hommage à ce grand Monsieur des médias en général et de la radio en particulier. A l’occasion du forum hebdomadaire de ce journal d’information générale, qui a été rehaussé par la présence de M. Djamel Kaouane, ministre de la Communication, et M. Mohamed Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports, d’anciens collègues, confrères, dont MM. Dris Dakik, Machiri Mahrez, Mourad Boutadjine et autres personnalités du monde sportif et culturel, à l’image de MM. Abderahmane Mehdaoui, Mohamed Zekrini et Sadek Djemaoui, ont tenu à rendre hommage et à apporter des témoignages de leur vécu avec le défunt. Pour rappel, feu Mohamed Sobhi Sellah est décédé le 28 mai dernier à l’âge de 82 ans. Il était le doyen des journalistes algériens. Né à Damas (Syrie), il a vécu en Tunisie à l’époque coloniale où il a eu l’occasion de jouer au sein des catégories jeunes de l’Espérance de Tunis. Juste après l’indépendance, il a rejoint la Radio algérienne où il a grandement contribué à la création du service des sports. Connu en Algérie, mais aussi dans le Monde arabe, il est l’initiateur du jargon du commentaire sportif utilisé aujourd’hui par l’ensemble des journalistes de la radio et de la télévision dans le Monde arabe. A cet effet, le ministre de la Communication a tenu à participer à cet évènement pour rendre hommage et dire quelques mots en l’honneur de Mohamed Sellah : «Ce n’est que le jour de l’enterrement de Sellah, que j’ai appris qu’on avait des liens de parenté. Cela dit, comme tous les Algériens, j’ai toujours eu de l’admiration pour ce grand journaliste, qui a marqué les esprits. Notamment par son commentaire lors du match Algérie - RFA. D’ailleurs, c’est pour moi un scoop, de savoir plus d’une trentaine d’année après que c’était un montage réalisé par M. Benyoucef Ouadia. Grace à ce commentaire Sellah est rentré dans l’histoire. Sur le plan professionnel, l’homme n’est plus à présenter. Je regrette une chose, cependant. J’avais demandé au président de l’ONJSA et à ses membres d’organiser une visite pour aller le voir à l’hôpital et s’enquérir de son état de santé. Malheureusement, son état s’était dégradé au point où il n’était pas possible de lui rendre visite. Je remercie l’association des journalistes sportifs pour cette initiative, qui témoigne encore une fois de la grandeur de la famille des médias algériens», a déclaré M. Kaouane. Pour sa part M. Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports, à tenu à souligner : «Sellah est rentré dans le cœur des Algériens. Lorsqu’on se remémore le match face à l’Allemagne, on se rappelle forcément de son commentaire. Désormais son nom est lié à cet événement, comme les acteurs de ce succès. Je ne vais rien rajouter par rapport aux témoignages de ses collègues, qui le connaissaient sans doute mieux que moi, sur sa carrière professionnelle ou encore sur ses actions dans le mouvement associatif. Bien au contraire. Je connaissais le grand journaliste sportif, aujourd’hui j’ai appris à connaître ce grand homme.»

Par ailleurs, dans son allocution de bienvenue, Mme Amina Debèche, directrice d’Echaab, s’est déclarée honorée d’accueillir cette rencontre pour rendre hommage à un grand Monsieur du monde des médias algériens et du Monde arabe. De son côté, M. Youcef Tazir, président de l’ONJSA, a relevé l’importance de ce genre d’action pour lutter contre l’oubli afin de rendre hommage à des personnalités qui ont beaucoup donné à la profession et au pays.

Rédha M.