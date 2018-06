Cyclisme, Entraînements nocturnes : 3 coureurs victimes d’accidents de la route

Trois cyclistes algériens ont été victimes d'accident de la route en ce début de semaine, alors qu'ils effectuaient des séances d'entraînement nocturnes, a annoncé mardi la Fédération algérienne de la discipline (FAC). Il s'agit d'Abderahmane Ousli, sociétaire du NR Draria, Mahdi Lounis, qui défend les couleurs du GS Pétroliers, et Djilali Benchehida, qui lui évolue sous les couleurs de l'AS Sûreté Nationale. «Ces trois athlètes ont été victimes d'accidents de la circulation pendant leur entraînement sur les routes», a indiqué la FAC dans un communiqué, en précisant que «Ousli a été percuté par une moto dans la nuit de dimanche, au cours de sa séance d'entrainement, alors que Lounis et Benchehida ont connu le même sort lors de leur entrainement sur l'axe autoroutier Benaknoun - Zeralda». La FAC n'a pas été plus explicite concernant la nature des blessures contractées par ces trois coureurs ou sur la durée de leur indisponibilité, se contentant de leur «souhaiter un prompt rétablissement». La Fédération, soucieuse d'éviter d'autres accidents, s'est dès lors empressée de lancer plusieurs alertes sur les réseaux sociaux, recommandant «à tous les cyclistes et à leur encadrement technique, plus de prudence et de vigilance» lors des sorties nocturnes.