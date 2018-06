Soirées d’Alger : De la subculture au métro

Les utilisateurs du métro d’Alger auront la chance et l’opportunité, tous les jeudis et vendredis du mois de ramadhan, d’assister aux différents spectacles et animations au niveau de la station de métro de la Place des Martyres. L’Entreprise du Métro d’Alger (EMA) et RATP El Djazaïr ont en effet tracé un programme riche et varié d’animations culturelles et artistiques pour les soirées de ce mois sacré. Un programme qui consiste à proposer aux voyageurs algérois des soirées du Ramadhan et ce, du 24 mai au 8 juin prochain, au niveau de la dernière station de métro inaugurée, celle de la Place des Martyrs.

Avec des spectacles de haute facture,

«chaque soirée a une programmation différente», selon les organisateurs. Ainsi, «plusieurs activités artistiques et de divertissement ont été programmés sous différents thèmes, comme la célébration de la fête des mères», selon les déclarations de Mme Faiza Amazouz, chargée de communication au sein de l’entreprise du métro d’Alger.

Le programme de vendredi correspondant au 1er juin, était consacré aux enfants. À cet effet, les organisateurs ont établi un programme. Venus nombreux avec leurs familles, les enfants ont pu assister ravis aux activités ludiques, à un spectacle de magicien, une animation de clown et à de la musique. Mme Amazouz explique que «l’objectif est de mettre en lumière le fait qu’il s’agit aussi d’une «station-musée» qui est prise en charge par l’Office national de la culture et de l’information». Il faut rappeler que lors de la réalisation des travaux du métro d’Alger, l’extension Grande Poste-Place des martyrs plus précisément, en 2013, des vestiges archéologiques datant de différentes époques de l’histoire ont été découverts au niveau de la Place des Martyrs, à l’emplacement qui accueille la station de métro. Des dizaines de dépouilles remontant au 17e siècle et des tombes byzantines ont été déterrées. À partir de 2015, les pouvoirs publics avaient lancé la réalisation sur place d’un musée. Une partie de ce musée est actuellement un chantier à ciel ouvert, ce qui permet aux usagers de se rendre compte de la richesse du site. En attendant la réception de ce site, les organisateurs donnent donc rendez vous aux usagers du métro, la semaine prochaine pour une autre soirée riche, qui aura pour thème «le civisme» où «l’on va parler des transports en commun», indique également Mme Amazouz, qui invite les familles «à venir nombreuses pour partager ces moments de joie et profiter du programme riche pendant ce mois sacré». Il ya lieu de souligner que toutes les soirées débuteront à 21h ; les organisateurs précisent que l’entrée est libre et gratuite. Dans ce sillage, l’on nous apprendra que l’entreprise du métro d’Alger a établi pour le mois sacré une nouvelle grille horaire. Ainsi, le service du Métro d’Alger, mais aussi des tramways d’Alger et de Constantine sera assuré de 7h00 à 1h30 du matin.

À noter enfin que les nouvelles extensions du métro d’Alger, reliant Tafourah/Grande-Poste à la Place des Martyrs et Hai El Badr à Ain Naâdja, ont été inaugurées par le président de la République Mr Abdelaziz Bouteflika le 9 avril dernier

Tahar Kaidi