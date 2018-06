Ramadhan à l’intérieur du pays : Bordj Bou-Arréridj après le F’tour

Depuis le début de Ramadhan, les soirées sont presque aussi animées que les journées dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, certains endroits le sont même plus que dans la journée.

Il faut dire que le climat marqué par une légère fraicheur allant parfois à des petites averses de pluie favorise les sorties des citoyens, seuls ou en groupe.

La prière des tarawihs qui commence après 21 heures occupe déjà une bonne partie de la soirée, l’autre partie est consacrée généralement aux spectacles organisés à la maison de la culture. Depuis sa réouverture, cette structure qui est située au centre ville reprend sa place comme centre de rayonnement et ressourcement culturel. Son emplacement qui facilite aussi bien l’accès que le transport assure une participation importante du public, qui a besoin après une longue journée de jeûne d’évasion, du corps et de l’esprit. Ce qu’il ne manque de trouver dans le programme concocté par les animateurs de la structure, un programme léger et varié à la mesure des traditions ramadhanesques.

En effet les spectateurs qui se rendent dès 22 heures à la maison de la culture peuvent suivre les envolées lyriques des chanteurs religieux qui font les louanges de la bonté divine, de l’amour du prochain et des plaisirs de la foi. Des moments de rire également grâce aux paroles et aux gestes drôles mais censées des comiques qui se produisent sur scène ou se rappelle la gloire de l’ancienne Andalousie quand le bonheur rimait avec la beauté du geste et l’homogénéité des sons en plus de l’attrait des habits.

Pas moins de 20 spectacles sont proposés dans ce cadre par des troupes venant de Bordj Bou Arreridj mais aussi de Msila, Sétif, Annaba, Bejaia, Médéa et Batna. Cette participation qui favorise l’échange entre les artistes et le développement de ces spécialités culturelles permet au public de découvrir un panel de créations culturelles et artistiques du territoire national. Notons que plusieurs de ces spectacles ont lieu parallèlement à l’annexe de la maison de la culture de la localité de Bellimour. Ce qui offre la possibilité aux autres habitants de la wilaya de profiter des initiatives du secteur de la Culture.

«Ce dernier devra honorer sa composante à l’occasion de la Journée de l’artiste avec des activités qui rappelleront par la même occasion ses grandes capacités», nous dit M Saad Mihoubi directeur de la maison de la culture.

Les amateurs de football nocturne ne sont pas lésés non plus et peuvent aller directement de la mosquée au stade grâce au pont symbolique bien sûr qui a été créé par le tournoi dirigé par la Ligue de wilaya du sport pour tous.

Ce tournoi appelé inter-mosquées réunit pas moins de 18 équipes représentant des établissements de plusieurs localités de la wilaya. Les fidèles animés de la même ferveur qu’ils mettent dans la prière ont assuré une animation certaine au stade 20-Août 55 qui, une fois n’est pas coutume, est dominé par des couleurs autres que celles des clubs sportifs.



Un tournoi intermosquées après la prière



Les imams dont le rôle se limitait à lancer des appels pour lutter contre la violence dans les stades sont également descendus dans les arènes cette fois pour encourager leurs équipes dans le respect des principes qu’ils défendaient sur les minbars. Ce qui donne un bel exemple aux spectateurs qui ne sont pas habitués à ce genre de participation.

Loin de cette animation, des citoyens préfèrent siroter un café ou un thé en terrasse, privés de ce plaisir durant la journée.

Les commerçants qui sont ravis de l’occasion ont investi dans le décor en offrant des espaces alliant confort et variété des produits. On est loin des anciens cafés ou l’essentiel résidait dans la qualité de la matière première.

Les opérateurs redoublent d’idées, que ce soit pour le décor ou l’ameublement pour attirer des clients amateurs du chic. Ces espaces qui demeurent incontournables durant les soirées de ramadhan ne manquent pas de dimension sociale, comme le renforcement de l’amitié et la consolidation des liens, en plus du développement du commerce à l’instar des visites familiales qui se multiplient également durant les soirées.

Dès la fin de la prière et parfois avant des groupes de personnes, femmes et enfants, sillonnent les rues des villes et des villages assurant à leur tour une animation certaine à la wilaya. Ils perpétuent par là une tradition ancienne de réunions qui font des maisons de véritables centres de culture et de création.

Aux histoires racontées s’ajoutent les plats offerts qui rappellent l’importance et la richesse du patrimoine culinaire de la région au grand bonheur des invités.

Ces sorties devront se développer les prochains jours mais pour motif autre, celui des achats de l’aïd.L’animation nocturne déjà présente va se transformer en une véritable effervescence qui ne manquera de perturber la circulation dans les rues et plus particulièrement au centre ville. Heureusement que les services de police ont adopté un plan pour assurer la fluidité du trafic déjà visible depuis le début du mois sacré, et garantit également la sécurité des passants que ce soit dans les espaces publics, les mosquées, les structures de culture et de divertissement ou même les marchés. Ces efforts pour assurer la sécurité ont permis aux habitants et surtout les familles de déambuler en soirée sans risque d’être importunées.Les mêmes services, tout comme ceux de la gendarmerie nationale ont même multiplié les descentes dans les lieux dits «mal fréquentés» pour assurer au mieux la sécurité des citoyens. Le résultat ne s’est pas fait attendre avec une baisse remarquable des agressions depuis le début du mois.

C’est d’ailleurs la particularité de ce mois qui avec la fraicheur des journées a donné de beaux moments aux jeûneurs.

F. D.