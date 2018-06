Les journées de la chanson Malouf à Annaba : Enthousiasme absolu

Le coup d’envoi des journées de la chanson malouf, a été donné, lundi soir, à la maison de la culture Mohamed Boudiaf d’Annaba, dans une ambiance exceptionnelle, au grand bonheur des mélomanes de ce genre musical. C’est devant un public nombreux composé essentiellement des familles en quête de détente après une longue journée de jeûne, que l’artiste, Hassna El Ayache, a ouvert le bal de cette manifestation culturelle. Cette dernière a su régaler l’assistance par l’interprétation des variétés du malouf avant d’enchaîner avec d’autres morceaux tel que «Haramtou Bik Nouaassi. Le chanteur Salim Refes, quant à lui, n’a pas failli à la tradition pour subjuguer le public présent par des noubas propres à la ville d’Abou Marouane Echarif. Puis la montée sur scène de l’artiste Toufik Trea n’est pas passé inaperçue, lui qui a gratifié le public par des chansonnettes dédié es au malouf moderne. Toufik, égal à lui-même, a enthousiasmé ses fans en chantant des morceaux puisés du patrimoine à l’exemple de «Achq Al Jara», qui a donné lieu à des applaudissements chaleureux. Enfin l’artiste Lakhdar Kesri s’est produit comme à l’accoutumée et a réussi à épater le public par des poèmes puisés du terroir. Il a interprété des chansons connues à l’échelle nationale dans leur propre style musical en clôturant la première soirée en beauté. On cite «Ya dhalma» valorisant la grandeur du regretté Mohamed Tahar Fergani. Il a laissé une forte impression chez l’assistance composée particulièrement des férus du malouf, qui n’a pas manqué d’ovationner cheikh Lakhdar. Un programme riche et varié a été concocté pour la circonstance par la maison de la culture Mohamed Boudiaf de Annaba, organisatrice de ces journées, sous la direction du talentueux, Rachid Saïdi. Ce rendez-vous culturel prévoit quatre soirées de variétés artistiques qui seront animés par une quinzaine de chanteurs et musiciens dans le style malouf. Par ailleurs, une exposition des métiers et de l’industrie artisanale comprenant l’habit traditionnel et les confiseries, se tient dans le hall de la maison de la culture en marge de cette manifestation culturelle avec la participation d’une douzaine d’artisans issus de la ville du jujube.

B. Guetmi