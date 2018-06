Exposition ibérique au Palais de la Culture : La crème de l’art contemporain

Une exposition d’art contemporain se tient au palais de la Culture Moufdi-Zakaria sous l’intitulé «10 ans de prix nationaux de l’artisanat». Une rétrospective de dix ans d’œuvres primées en Espagne et démontrant une culture plurielle de la péninsule ibérique.

Il s’agit des lauréats des prix nationaux de l’artisanat espagnol, décernés par le gouvernement espagnol à travers l’école d’organisation industrielle (EOI) et sa chaire Fundesarte, dont le but est de donner une reconnaissance institutionnelle au plus haut niveau des œuvres artisanales contemporaines.

Organisé par l’EOI, l’ambassade d’Espagne en Algérie et l’institut Cervantès d’Alger, en collaboration avec le ministère de la Culture, le vernissage de l’exposition a eu lieu lundi soir en présence du ministre la Culture Azzedine Mihoubi qui s’est dit «honoré» de prendre part à cette exposition qui met en valeur la créativité artisanale d’un pays «ami». Le ministre de la Culture a rappelé les bonnes relations historiques entre l’Algérie et l’Espagne dans les domaines politique et économique, tout en réitérant son engagement à valoriser l’échange culturel entre les deux pays. «Nous travaillons sur la réhabilitation de la grotte de Cervantès à Alger pour en faire une destination touristique. Il y a aussi un travail de fond qui se fait à Oran pour déposer un dossier en commun auprès de l’Unesco en ce qui concerne les Forts Oran d’Almeria et Saragosse. Ça serait la première collaboration entre deux pays des deux rives de la méditerranée», a-t-il souligné.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Espagne en Algérie Santiago Cabanas Ansorena a déclaré que cette exposition démontre des exemples merveilleux de la production des artisans contemporains espagnols, ainsi qu’une opportunité de voir le dialogue entre les artisans des deux pays. «L’Algérie et l’Espagne ont une longue tradition de coopération dans le domaine de l’artisanat, on voudrait continuer cet effort, car nous avons une histoire et un patrimoine communs, mais surtout, le désir commun de renforcer cette coopération bilatérale et de valoriser le travail de l’artisan des deux cotés de la méditerranée», a-t-il fait savoir.Pour la commissaire de l’exposition, Laura Miguel, l’idée de présenter ces œuvres à Alger, comme c’était le cas dans d’autres villes d’Espagne, comme Madrid et Saragosse, mais aussi en Slovénie et Slovaquie, a été le fruit de la célébration des dix ans de ce prix. Elle a mis en avant la richesse des sujets des œuvres primés, en l’occurrence des objets traditionnels et d’autres choses avec une vision plus novatrice et moderne. On y retrouve de la texture, de la céramique, de la bijouterie, du verre, ce qui démontre la diversité et le mélange culturel existant en Espagne.

Kader Bentounès