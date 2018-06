Cours mondiaux du blé : Dans le vert

Les prix du blé étaient légèrement dans le vert hier, bénéficiant de la stabilité de l'euro face au dollar. L'euro s'est stabilisé face au dollar dans un marché calme après les perturbations de la semaine dernière dues à la situation politique en Italie. Dans un premier temps, la devise commune était repartie à la baisse face au billet vert. Ces éléments, conjugués à des éléments climatiques haussiers dans l'Est de l'Europe, soutenaient les cours du blé. Peu avant midi la tonne d'épis regagnait 1,50 euro sur septembre à 180,75 euros et 1,50 euro également sur décembre à 184 euros, dans un marché toutefois très calme, avec à peine 5.400 lots échangés. Les prévisions météorologiques sont, en ce mois de juin, suivies de très près par les intervenants qui scrutent la situation tout particulièrement dans la zone Est de l'Europe, soulignait le cabinet Agritel. "Les conditions sèches sont en effet à suivre en Allemagne et en Pologne sachant que c'est surtout la zone mer Noire qui focalise les regards. Les conditions sèches et les perspectives de précipitations limitées sont en effet à suivre", ajoutait Agritel. En ce qui concerne la France, touchée au mois de mai et encore ces derniers jours par de nombreux orages, les producteurs de blé, n'étaient pas encore en mesure de faire un bilan des conséquences sur les semis, faute de remontées de terrain suffisantes. La tonne de maïs était également orientée à la hausse, regagnant 1,25 euro sur août à 169,75 euros et 1,25 euro aussi sur novembre à 171,75 euros, pour un peu plus de 200 lots échangés.