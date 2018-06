Fondation algéro-américaine AAF-CEST : Université d’été en Algérie en juillet

La Fondation algéro-américaine pour la culture, l’éducation, la science et la technologie (AAF-CEST) organise, du 8 au 19 juillet, une université d’été à Alger et à Batna, à destination des doctorants de l’ensemble du territoire national, a-t-on appris hier auprès de son président, le professeur Taha Merghoub.

La «AAF Summer University 2018» se tiendra successivement, du 8 au 14 juillet à Alger, et du 15 au 19 juillet à Batna. Elle sera centrée sur plusieurs thématiques variées, telles que les réseaux intelligents, la biologie, la biotechnologie, la cancérologie et le génie civil. L’évènement se tiendra avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, et sera également organisé en collaboration avec l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène (USTHB) à Alger, et l'Université Mustapha-Benboulaïd (Batna 2) à Batna. Le professeur Merghoub, également membre associé au laboratoire Memorial Sloan Kettering Cancer Center aux États-Unis, souligne que la «AAF Summer University 2018» a pour objectif de partager l’expérience et l’expertise scientifiques acquises à l’étranger avec la communauté scientifique en Algérie. Il s’agit aussi d’établir un lien entre les étudiants en Algérie et la communauté scientifique algérienne basée en Algérie et à l’étranger, et de développer un réseau entre ces professionnels. Cette démarche inclusive vise également à promouvoir la future génération de scientifiques algériens, à créer des opportunités de collaboration et aussi à développer les possibilités d’accueil à l’étranger en construisant des ponts réels, basés sur des actions concrètes, explique ce scientifique algérien qui dirige à New York une banque de données du service de mélanome et d’immunothérapie.